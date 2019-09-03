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由田盤中股價漲逾1% 穩步展開填息路

2019-09-03 10:23經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

AOI（自動光學檢測）設備廠由田（3455）今（3）日進行除權息，派發現金股利3元，今日不甩PCB組群股價回檔，由田盤中上揚逾1%，穩步展開填息之路。

由田今年配發現金股利3元，以昨（2）日收盤價74.8元計算，除息參考價為71.8元，儘管今日PCB族群普遍回檔，但市場看好由田下半年旺季行情，帶動盤中股價上揚逾1%，穩步展開填息之路。

由田8月底股價強勢，重返80元大關，惟近期在外資主導賣超下，連續五日賣超達2,859張，導致股價跌破80元大關，在70~75元間區間震盪。

展望今年營運，由田定調不以衝營收為主，而是追求好的毛利率。法人預估，下半年營運將優於上半年，第四季為全年營運高峰，上下半年營運比例約為3:7。

由田原有應用面主要在封裝基板、軟板／COF、顯示器前段及顯示器模組。隨著面板產業擴產告一段落，為了追求營運持續成長，公司近年來跨足新市場，包含PCB、封裝、AI。

其中，AI產品已於上半年開始出貨，已有一個客戶導入，目前已取代超過百人勞力，AI產品高毛利率帶動整體毛利率增長，由田看好該產品未來發展潛力。

在PCB部分，由於面板產業下滑，PCB業務成長，預期由田營收結構也將改變，PCB從去年佔營收比例近三成，到今年預期會到35%。

由田上半年每股盈餘（EPS）4.97元，其中本業每股獲利約2.36元，另外，晶彩科貢獻2.61元，扣除業外，本業成長幅度有一倍左右的水準。

PCB毛利率

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