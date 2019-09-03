外資連買吸買盤 訊連早盤股價大漲逾7%

2019-09-03 09:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



訊連（5203）董事長黃肇雄日前帶來利多，表示今年為營運谷底，下半年起業績可望逐漸升溫，激勵市場信心；截至昨日，外資連三買，領軍買盤進場挹注，帶動訊連近期股價強漲。訊連今（3）日延續漲勢，盤中一度大漲超過7%，最高來到104.5元。

訊連今年上半年營收6.76億元，年減15.5％；每股純益（EPS）1.74元，較去年同期2.13元衰退。

訊連訂閱用戶持續增加，FaceMe人臉辨識解決方案、威力導演iOS版本、轉投資子公司玩美移動等布局帶來動能，法人看好其明年重返成長軌道。