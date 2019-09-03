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美股電子盤齊跌 台股開低後平盤上下震盪

2019-09-03 09:36經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

美國、中國自9月1日起互向對方進口貨品加徵新一輪關稅後，美股因勞動節休市，市場關注雙方於9月的貿易談判何時進行，美股三大指數電子盤齊跌，而亞洲主要股市則漲跌互見，其中日、韓股開低後震盪翻紅走高，台股今（3）日以10,629.22點小跌開出後，一度翻紅向上，不過受制於上檔季線、半年線壓力，指數收斂漲勢，整體在平盤上下狹幅震盪。

根據外電引述消息人士報導，在美國拒絕北京推遲加徵關稅的要求後，中美官員仍難以就原定本月舉行的貿易談判安排達成共識。中國官員到訪美國華府的日期尚未敲定，但並不代表會談取消。

而觀察昨日三大法人合計買超台股58.5億元，其中外資買超39.2億元，投信買超2.8億元，自營商買超16.5億元。資券變化方面，融資增6.97億元，融資餘額為1,315億元，融券增0.94萬張，融券餘額為46.4萬張。外資台指期部位，多單加碼2,051口，淨多單部位 49,735口。

統一投顧表示，美中貿易戰緩和，雙方皆有意恢復談判，市場氣氛轉為偏多；且8月的重重利空已經出現，負面因素鈍化。

中國金九銀十行情，政策利多不斷；電子產業又進入旺季，Apple新機即將發表，均有利盤面多方表態。

目前台股站回月線、外資恢復買超，指數仍有高點可期，建議偏多操作擇優布局，以5G概念股、PCB、網通、IC測試及汽車零組件等族群為投資首選。

台股外資

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