台股「11、17、19」 9月多空關鍵密碼

2019-09-02 22:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



法人指出，「11、17、19」將是9月多空關鍵密碼，行情上看10,800點。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台股美中貿易戰新一波加徵關稅上路，陸股不跌反漲激勵下，加上外資因即將登場的瑞信論壇吸引，買盤持續回流下，今（2）日指數終場上漲16點收10,634點。法人指出，「11、17、19」將是9月多空關鍵密碼，行情上看10,800點。

美中新一波關稅戰雖在1日登場，但陸股包括上證、深證指數今日分別大漲逾1.3%、2.2%，儘管美股周一因勞動節休市，台股多方欠缺明確引導指標，但在年度外資圈三大盛事的瑞信論壇周三登場，逾百家科技、傳產、金融「大咖」與會，外資買盤回流中，今天買超38億元，投信、自營跟進買超2億元、16億元，三大法人合計買超58億元。

法人圈目前普遍認為，「11、17、19」將是9月多空關鍵密碼：「11」，指的是蘋果新機將在台灣時間11日亮相，雖屬於5G手機前的過渡機種，市場普遍看淡今年新機銷售前景，但受惠今年新規格或重新拿回訂單相關供應鏈，像是晶圓測試卡板、新iPhone將天線轉換成MPI新規格等受惠廠，都將是近期台股多頭的攻擊重心。

「17」，則是2020總統大選的領表登記參選的起跑日，各陣營總統候選人也將正式端出競選牛肉，相關受惠的族群，將成為盤面焦點。

「19」，則是19日不僅美國聯準會凌晨將宣布最新貨幣政策，若如市場預期降息，將是台股資金面的重大靠山，另外，則是台股股利政策的新篇章，重量級指標的台積電將針對第1季獲利配發2元現金股利進行除息，相關走勢將是聚焦點。

台新投顧總經理李鎮宇、第一金投顧董事長陳奕光均指出，美中貿易戰新一波關稅戰開打，但陸股強勢表態，顯示加稅似有利空出盡的意味，加上外資8月大賣逾1,200億元後，9月隨聯準會可能降息、外資論壇登場、蘋果新機亮相等，有望開始回補持股下，預期行情短中線有望隨量能溫和擴增、挑戰季線成功後，再上探10,800點大關。

政府基金代盤操盤人認為，台股在日KD等技術指標反彈，配合基本面上，蘋果8月急單有望帶動相關供應鏈將在10日公布的8月營收表現上，有助盤勢挑戰季線，不過，目前除中美貿易戰的不確定性因素，還有英國硬脫歐、香港反送中等，行情容易被市場消息擺布下，操作嚴格執行停損停利，選股可留意投信加碼股。