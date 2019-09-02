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下半年科技股投資 外資喊買11檔強棒

2019-09-02 20:56經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台股今（2）日9月第一個交易日開出紅盤，大和資本、野村證券發布科技股策略預測，下半年科技業景氣在貿易戰逆風下，仍維持穩健表現，尤其景氣領先的5G、3D感測、多鏡頭、HPC四大族群後市樂觀，可伺機布局台積電、聯發科等11大受惠股。

大和資本證券半導體產業分析師徐禕成表示，美中貿易緊張雖然升溫，但今年稍早大和預測半導體景氣落底的趨勢並未改變，只是時間遞延。以先前大和預估全球晶片庫存約消耗1-3季去化完畢，現在可能第3季才去化完，無礙明年重返復甦。

徐禕成指出，全球晶片業庫存已在第2季下滑，是連三季增加後首見。大和最新預測，全球第3季扣除記憶體的晶片產業營收可望比第2季成長7%，第4季進一步扭轉連續數季年衰退的趨勢、轉年增1%，宣告去年來的下滑循環終止，並重迎上升循環。

在次產業中，大和特別關注需求不斷成長的四大領域，包括5G、3D感測、多鏡頭和HPC（高效運算），迄今四大產業景氣表現仍相對大環境穩定；大和樂觀，第3季起新品拉貨還會推動庫存加速調整，帶動四大產業供應鏈跑贏多數科技股。

台廠包括台積電、大立光、聯發科、日月光投控、穩懋、全新、聯亞、台達電等八大個股，獲大和欽點，其中，台積電、大立光目標價分為280元、5,200元，隱含雙王有機會挑戰新高。

野村證券也看好5G浪潮，預估2021年全球5G手機出貨上看5億支，關鍵是大陸加速建設；據傳中國已有8億活躍的網路用戶，九成以上靠手機上網。

野村證券科技產業分析師李佳伶指出，野村還看好未來有一半的5G手機是5G iPhone，並可支援毫米波、6GHz以下頻段，積極挹注供應鏈業績。

野村精選的台廠除了聯發科、穩懋、日月光，另也看好臻鼎、台郡及台光電大幅受惠。

資料來源：各外資券商
資料來源：各外資券商
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5G台積電景氣

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