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ETN與ETF有別 買方需承擔風險

2019-09-02 19:15台灣醒報 記者游清淵╱台北報導

ETN是由券商所自行發行的金融商品，形式有點類似債券，有所謂的到期日，投資人也可...
ETN是由券商所自行發行的金融商品，形式有點類似債券，有所謂的到期日，投資人也可在期間於集中市場以現金申購或賣出。(網路截圖)
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金管會核准的指數投資證券（Exchange Traded Note，ETN），已經進入市場一段時間，但許多投資人還是不清楚箇中玄機，甚至跟ETF搞混，其中最大的差別是，ETN是由券商所自行發行的金融商品，形式有點類似債券，有所謂的到期日，投資人也可在期間於集中市場以現金申購或賣出，關鍵在券商的信用與經營。

有如借錢給券商

投資人購買ETN的獲利模式，是由券商在合約承諾於到期日，支付在期間所追蹤指數完全相同的報酬，當然還得扣除相關手續費及保管費等成本（管理費及手續費每年約為1％，另贖回手續費率約為1％）。例如某券商發行10年期追蹤台灣50指數的ETN，投資人持有到到期日時，券商必須給投資人這10年間台灣50指數的表現報酬。

至於買賣方法部分，與一般投資股票一樣，投資人在簽署風險預告書之後，就可以直接運用既有的證券帳戶進行買賣，與ETF均為千分之一的證交稅率。

值得一提的是，券商靠著發行ETN獲取投資人資金之後，這筆金額會投資在商品所追蹤指數的成分股上嗎？答案是這與我們所熟知的ETF大不相同。當我們購買ETF，投信會以這筆基金投資於所追蹤指數的成分股上，意即有實體股票做為擔保。

反觀ETN簡單來說，就像投資人借錢給券商，券商可以拿這筆錢去做任何事情，等到到期日時依合約規範扣除管理費及手續費後給予報酬，如果追蹤的指數漲得多，券商就得返還投資人更多的金錢，反之，則造成投資人本金的虧損。

投資成本低

也因為投資人實際上不持有任何資產，不保證本金，更沒有任何擔保，因此發行券商的信用就格外重要，像是2008年雷曼兄弟破產的時候，金融海嘯就讓3檔ETN違約，使得債權人手中ETN的價值歸零。也因為這樣，所以ETN發行券商的信用，也會影響ETN的價格，例如當發行公司的信用評等被降低時，就算商品所追蹤的指數持平，ETN的價格還是會下跌。

金管會及櫃買中心亦有一套嚴格的標準來管控券商資格，包括證券商須符合淨值100億元以上、資本適足率不低於250%、財務狀況符合證券管理法令規定、以及未受有警告以上處分等條件，目前國內僅有元大、凱基、富邦、群益金鼎、永豐金、日盛、統一、元富、兆豐、華南永昌證等10家券商符合發行ETN的資格。

總之，ETN具備交易便利、投資成本低及無追蹤誤差的優點，但主要的缺點均集中在風險部分，包含了券商的信用風險，及因為標的指數的市場風險而不保證本金等。

【更多精采內容，詳見

ETNETF金管會

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