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ETN具債券特質 投資人慎選券商

2019-09-02 20:58台灣醒報 記者游清淵╱台北報導

最常被投資人拿來與ETN比較的莫過於就是ETF了，但ETN具有債券的特質，因此有到期日的商品特性； ETF雖會實際持有追蹤指數的成分股，但ETN並不一定，券商背後投資操作相對較不透明；更重要的是，ETF有實質的擔保品，亦即有價證券，但ETN並沒有，投資人僅能完全信任發行機構的信用

ETN沒有擔保品

ETN是與指數直接連動，當標的指數上漲2％，報價就會跟著漲2％，也就是說投資人可以完整取得指數上漲帶來的報酬，投資人只要看標的指數變化，就確切能知道自己的報酬，而不會有所落差。

在發行ETN的券商中，不乏許多台灣指數公司編制的新指數，有興趣的投資人可再加以研究各指數成分股的挑選機制，以找出符合自己興趣與需求的商品。至於價格部分，則由券商自行訂定，富邦甚至規劃一張只要5,000元，投資成本相當低。不過ETN並沒有所謂的擔保品，因此務必慎選發行券商，避免因為信用風險造成血本無歸。

投資人首先要釐清ETN投資內涵。買進ETF時，投資人等於買進一籃子的股票，例如持有○○五○，就代表一次持有台灣市值前五十大上市公司；而買進ETN，卻非意味持有ETN所追蹤的成分股，而是直接享有連結標的所帶來的報酬。也就是，投資人買進ETN所連結的指數後，券商就必須提供該連結指數的報酬，像是一種債權的概念。

既然類似債權，ETN就有到期日規定，以日前掛牌的十檔標的來看，到期日有一、三、五及十年期不等，規定最長期限可到二十年；但意義上卻與債券持有至到期，可拿回本金與利息不同，ETN價格波動，全看所連結的指數表現而定，持有至到期不代表就能保本、或賺錢機率較高，也可能虧損，指數漲跌或對報酬的預期，仍有賴自己判斷。

強制贖回與提前贖回

其次，ETN有強制贖回及提前贖回條件。以「元大特股高息N」為例，指標價值（市場價格）若相較發行價下跌超過五○％，或相較發行價漲幅超過五○％，券商就會強制或提前贖回。意思是，若ETN價格大跌，恐怕沒有逢低大量買進，期待日後反彈的機會，因為跌到一個程度，就會被券商強制贖回。

同理，若投資眼光精準，買進的ETN價格大漲，獲利也未必能「從頭吃到尾」，因為漲到一個程度，就會被券商要求提前贖回。由於每檔ETN規定不同，投資人進場前，必須先釐清提前贖回「天花板」，及強制贖回「地板」的條件，避免日後投資結果與預期不符。至於國內發行的ETF，則沒有這方面限制。

講得更直接一點，ETN概念，是券商拿了投資人的錢，約定好要提供追蹤指數的報酬率，而券商可依據避險操作考量，自行配置，不見得會實際持有指數成分股，只要依約繳出同樣績效即可。因此相較ETF，這又會出現一好一壞情況。

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ETF信用

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