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中國財新PMI彈升 但法人認為有隱憂

2019-09-02 18:32經濟日報 記者周克威╱即時報導

今日甫公布的8月財新製造業PMI指數由前月的49.9%大幅上升至50.4%，大幅...
今日甫公布的8月財新製造業PMI指數由前月的49.9%大幅上升至50.4%，大幅好於市場預期下降至49.8%的數字。 美聯社
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中國8月官方製造業採購經理人指數（PMI）下滑0.2個百分點至49.5%，不如市場預期的49.6%。另外，今（2）日甫公布的8月財新製造業PMI指數由前月的49.9%大幅上升至50.4%，大幅好於市場預期下降至49.8%的數字，為今年3月以來新高。

不過，國內大型研究機構表示，對於財新PMI的反彈不用太樂觀，因為本月的大幅度回升，主要受到穩增長措施帶動生產指數的大幅彈升，但新訂單指數維持平穩、新出口訂單指數持續下行，顯示產業業況擴張能見度不夠。

另外，8月財新PMI仍有兩點值得留意，第一，是產品出廠價格創下2015年12月以來最大降幅，顯示內需持續疲弱不振；第二，對於未來12個月的產出前景調查，創下有數據以來新低，顯示中小型企業信心在美中貿易戰升溫下感到十分焦慮；而這也反映在三大數據中消費與投資自發性動能不足上。

綜上，8月官方製造業PMI小幅回落，財新PMI擴張加快出現背離現象，但結構上相似，而訂單能見度不佳，主要因為政府穩增長政策支撐生產動能，以求穩定就業水準，而中小型企業受政策推升產能比較高下，出現財新明顯回升的現象；但細項中，訂單能見度不振、出廠價格大幅回落、企業信心低迷，也和前月工業生產、固定資產投資和零售銷售三大數據相呼應。

展望未來，第3季在穩增長政策支撐下，經濟持續打底，但細項結構暗示著民間自發性成長動能仍呈現觀望態度，不應期待經濟成長動能要大幅加快，而消費應當是政府當前刺激的首要目標，也是觀察中國經濟自發動能回溫的關鍵指標。

PMI製造業貿易戰

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