大銀微系統 9月4日上市

2019-09-02 18:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



證交所表示，上銀旗下大銀微系統（4576）普通股將自9月4日上市買賣，為今年第八家上市的本國公司。大銀微掛牌首五個交易日，股價無漲跌幅限制，提醒投資人注意。

證交所也規劃4日上午舉行大銀微掛牌的歡迎典禮，上午8點55分至9點30分同步透過證交所『WebPro證券暨期貨市場影音傳播網』實況轉播內容。

大銀微日前於8月23日至27日進行上市承銷案申購，吸引23萬人參與，中籤率1.07%。至於競標開標結果的得標之加權平均價格為76.73元，約為競拍底價50元的1.5倍。