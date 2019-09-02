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台股技術面仍有上檔空間可期 後市唯量是問

2019-09-02 15:43經濟日報 記者周克威╱即時報導

台股示意圖。記者鄭超文／攝影
台股示意圖。記者鄭超文／攝影
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台股今（2）日受到陸股上漲激勵下，逢低買盤進場，尾盤收在相對新高，終場指數上漲16點，收在10,634點，成交量能為1,048億元，收盤持續創下反彈新高。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，就技術分析來看，目前大盤、櫃買、電子、金融四大指數中，日KD指標全部於上週呈現交叉往上的走勢，5日RSI指標也站回50之上的多方區，短線趨勢再度轉為多方掌控，由於日KD指標剛轉強且未過熱，短線反彈高點仍可期待，短線仍有跌深反彈的機會。

至於從周線來看，四大指數周KD指標上周除了電子指數外，其餘KD指標仍偏向弱勢，加權、金融指數RSI指標也跌破50的空方區，周線盤勢偏向整理，以電子類股相對穩健；在月線上，多方趨勢仍未改變，因此，若就技術指標來看，目前中期趨勢偏向整理，但短、長期趨勢仍對多方有利，因此，短線若維持在短期均線之上，操作可偏多。

大盤K線連續5天都是收紅，短多氣勢仍在，不過，由於大盤即將面臨季、半年線的反壓，加上8月2日出現的10,641~10,714點往下的跳空缺口反壓，因此，從今日量能明顯萎縮就可以看出追價力道出現縮手，因此，即便目前台股短線仍具備上揚力道，但逢高追價宜謹慎，可選擇基期相對偏低作布局。

台股

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