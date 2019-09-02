上市金融保險公司 第2季財報全數公布

2019-09-02 15:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



上市金融保險業公司預定今（2）日申報第2季財報截止，證交所表示，統計至下午14時，公告家數計35家，均完成申報作業。

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另外，「財務報表專區」項下有「XBRL資訊平台」提供投資人查詢，XBRL格式將財報資訊轉換為具共通性且便於傳遞及分析比較的電子化溝通語言，有利提升企業財報透明度，減少資訊產製成本，更易於使用財報會計資訊。