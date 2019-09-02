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類股輪動 台股小漲16.8點收10,634

2019-09-02 13:45經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

進入9月，台股今（2）日台股指數狹幅量縮震盪，終場小漲16.8點，收在10634.85點作收，類股輪動，不過台積電、鴻海壓在平盤下。法人認為，考量8月市場已反應最壞狀況，台股築底格局明顯，在操作上，不宜再悲觀，建議逢低擇優布局。

今日亞股中，陸股有較強勢的表現，深証指數上漲約百點，上證指數也持續在平盤上走揚；而台股、韓股呈現平盤上下震盪；日股、港股則壓在盤下。

盤面上，今日中小股有較活潑的表現，櫃買指數持續在平盤之上，且收復季線、半年線；新日興、網龍、雙美、康控-KY等股攻上漲停，PCB族群中的欣興、南電、楠梓電、瀚宇博等股價走揚，生技中的中裕、基亞、美時、寶齡富錦、大學光等股上漲。另一方面，跌深的被動元件、面板等股有續強的表現。

兆豐國際投顧董事長李秀利認為，此時選股重要於指數表現，建議採區建操作；從技術面來看，短中期均線呈現多頭排列，後續觀盤重點有四；第一，美國8月ISM製造業指數公布，市場估值為51.5，7月ISM製造業指數51.2，仍在景氣擴張的50以上。第二，美國非農就業數據。第三，美中貿易戰9月中旬的談判進度，兩國能否坐下來談。最後，9月17至18日的聯準會利率會議結果，是否會降息。

進入9月，台股今（2）日台股指數狹幅量縮震盪，終場小漲16.8點，收在10634...
進入9月，台股今（2）日台股指數狹幅量縮震盪，終場小漲16.8點，收在10634.85點作收。聯合報系資料照
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台股指數製造業台積電

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