暑假概念股 柏文、好樂迪買盤旺

2019-09-02 11:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



時序進入9月，本周將陸續公告8月營收，市場看好，柏文（8462）、好樂迪（9943）等觀光股在暑假旺季帶動下，營收表現可期，提前進場卡位，推升柏文股價盤中來到231.5元，漲幅4.7%，好樂迪盤中來到71.2元，漲幅3%。法人表示，美中將於9月進行貿易談判，市場變數多，內需消費股較不受貿易戰影響，加上暑假可望帶動上月營收表現，因此吸引買盤進駐。

暑假是健身房的旺季，柏文7月營收創下歷史次高後，市場看好，8月營收有機會向上挑戰3億元關卡，且第三季可望寫下單季營收新高。法人表示，柏文可望複製現有模式，以新場館拉動營收，依靠成熟場館拉動毛利率，使營收、獲利呈現高速成長。柏文前七月合併營業收20.13億元，年增23.74%，創同期歷史新高。市場看好，柏文去年開幕的8處據點及今年上半年度投入營運的3處據點皆維持較高的成長趨勢，加上今年又有5處營運場館的設備器材折舊陸續攤提完畢，有助獲利表現。

好樂迪與錢櫃合併雖再度破局，但因錢櫃收購價溢價幅度不高，破局無損好樂迪股價，反而持續創下新高紀錄。市場主要著眼於好樂迪的高股息，公司預計要在9月6日除息，每股發放5.4元現金股利，以前一交易日收盤價計，股息殖利率達7.8%。此外，暑假是KTV旺季，上月營收表現可期。

法人表示，好樂迪近年獲利表現穩健，加上公司高股息配發率的政策一致，與錢櫃雖合併破局，但因雙方交叉持股，所以仍可維持策略聯盟及多數資源共享，並有效達到節省成本目的，因此即便未能順利合併，對公司的獲利績效影響不大。