三大因素推升 BDI創5年多來新高

2019-09-02 11:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



三大因素讓波羅的海乾散貨運價指數（BDI）漲勢驚人，首先，受惠於巴西淡水河谷復產，不少客戶開始回補庫存量；其次，海洋環保趨嚴苛造成散裝船市場供需吃緊；美中貿易戰的穀物高關稅也造成客戶開始有一些因應措施，成為這波BDI指數勢銳不可當的主因。

上周五以2378點作收，大漲101點，漲幅4.4%；指數在回檔後，立即反彈，而且指數還大漲創新高，近一周指數漲幅9%、近一個月來，指數漲幅達25%，近三個月來漲幅達116%。海岬型日租金價格衝上3.5萬元的近五年來新高價，巴拿馬型日柤金也站穩2萬美元，市場的熱度也讓業者急著找船租。

國內的散裝船龍頭業者指出，這波散裝船的反彈力道是來真的，主要是受惠於三大因素影響著，首先還是受惠於巴西淡水河谷復產，雖然已經有一段時間，然而這是一個很長的載運路線，船舶投入這條航線載運最少都是二、三個月的航程，讓市場船舶突然變少。

第二大因素，海洋環保趨嚴苛造成散裝船市場供需變化主要原因，9月開始上路的新壓艙水處理法規，就會讓船舶產生變化，目前對於市場供、需影響最大的還是2020年限硫法規生效，船舶因為沒有加裝脫硫器在市場上完全沒有競爭力，所以有些老舊船就只能準備退出市場進行拆解，要繼續在市場上作業的船舶，也陸續暫時離開市場安裝脫硫設備，這漾的市場變化，也讓市場供需變吃緊。

美中貿易戰的穀物高關稅也造成客戶開始有一些因應措施，市場傳出，由美國出口穀物稅制相對較高，不少客戶已經轉往中南美洲採買，裝卸港口也都由中南美來出口，由於中南美到中國時間較長，會造成船舶航行的時間拉長，這樣也影響到市場供給。

法人表示，雖然景氣看起來不是很好，然而，散裝船之前經過很長時間的整理，在環保船舶效應下，船舶供給會轉吃緊，各地需求陸續開出，各類型船日租金都向上衝到五年來新高，國內的散裝船業者都喜迎市場好轉。

BDI指數漲至2267點運價持續攀高，海岬型指數及巴拿馬型運價指數同步衝高，海岬型運費指數 (BCI)指數上漲131點，漲幅為逾3.2%，現在的日租金運價再度回到3.2萬美元，裕民、中航及新興以海岬型為主的，今天漲幅也相對較大；巴拿馬型的指數來到2235點，上漲0.77%，日租金也站上2萬美元。