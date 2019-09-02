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《俗女養成記》：近看哀傷 遠看歡喜的集體療癒

利率倒掛後1年S&P500大漲二位數 法人：美股買點到

2019-09-02 10:04經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

近期美國二年/十年期公債殖利率再度出現倒掛，引發市場對景氣衰退的疑慮，導致美股大幅震盪。台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，各國政府為提振經濟，積極推出刺激政策，有助延緩經濟下滑速度，且就歷史經驗美債利率四次倒掛來看，S&P500指數一年漲幅都有二位數；美股目前擁有貨幣寬鬆、企業獲利落底、法人回補空間大等三利多，建議短線遇較大回檔分批找買點，並以成長趨勢確立的創新科技股優先布局。

蘇聖峰指出，1980~2005年共出現四次美債利率倒掛的情形，美股普遍仍有上漲行情。其中，倒掛後一個月及一年，上漲機率皆百分百。如1980年1月出現倒掛，S&P500指數一個月後上漲逾8%，一年後更大漲28.9%，以最近一次2005年12月出現利率倒掛為例，S&P500指數一個月後亦上漲2.2%，一年後上漲逾13%。貨幣寬鬆環境有助於扭轉短期經濟下滑局勢，最快到明年下半年才有經濟衰退疑慮，今年底前，美股仍有上攻行情。

蘇聖峰表示，就美股企業獲利分析，第2季財報獲利優於預期比重高達76%，仍高於歷史平均，雖然第3季獲利展望下修至-3.3%，全年下修至1.5%，但這已反應了關稅成本、需求與經濟放緩等風險，近一個月已有產業轉為上修獲利目標，9月後整體獲利有望止穩，可說企業基本面最壞情況已過。

蘇聖峰說，近期美股受到貿易戰、利率倒掛等衝擊，出現急跌修正，本益比來到更為合理的位置，配合法人逢低回補，後市上漲動能看俏。

美股科技股財報

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