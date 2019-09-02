親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

觀察站／郭台銘參選3劇本 連張淑芬也勸不住

AV帝王傳奇之路！村西透與日本繁華破滅時代

法人：台股狹幅區間盤整 選股不選市

2019-09-02 08:40經濟日報 記者王皓正╱即時報導

富蘭克林華美投信表示，年初來台股盤勢表現不弱，但受到消息面影響，加上英國脫歐、香港佔中的事件，美國股市亦表現震盪，國際資金由港股轉出，持續投資台灣、泰國與印尼等地。雖台股5月、8月份皆有波段修正，但指數於10,500點月線上具支撐。長線來看，科技業仍引領潮流趨勢，具特殊技術利基的產業如5G網通科技、印刷電路板PCB、IC設計及光學電子、汽車零組件等仍具發展潛力，建議投資宜選股不選市。

經濟層面而言，富蘭克林華美傳產基金經理人楊金峰表示，景氣基本面與實質經濟數據尚未呈現多頭反轉衰退的跡象，台灣GDP雖公布數據小幅下修，但仍有受到轉單效應，整體經濟表現仍具有支撐、有利籌碼面維持穩定，近期盤面區間整理主要受國際消息面影響，台股可留意區間布局機會。

楊金峰認為，美中貿易戰於9月1日啟動第一批價值3000億美元商品加徵15%關稅，但近日盤勢看出對消息面影響逐漸淡化的趨勢，主因經濟基本面不變，又有內資買盤支撐，則大盤走勢盤整後趨堅，仍正面看待下半年及第四季的台灣股市表現。

整體而言，今年台股表現較佳仍為中小型類股；楊金峰分析，台灣廠商如有長線經營國內產能或具備經營全球各產地的供應鏈區塊廠商，則相對不受貿易戰關稅影響，有機會獲得上下游供應鏈重整所延伸出的商機。在類股部分，觀察短線看好如電子類之PCB印刷電路板、5G網通產業、傳產之汽車零組件類股，但各族群營收與訂單表現亮眼者，皆具布局之機會。

台股英國脫歐貿易戰

相關新聞

金九銀十概念股 題材熱炒

2019-09-01 22:30

法人力捧股 多頭先鋒

2019-09-01 22:19

群光、晶焱 逆勢竄紅

2019-09-01 22:18

開學需求概念 題材熱

2019-09-01 22:18

金九銀十概念股／統一、佳格 食力堅強

2019-09-01 22:30

金九銀十概念股／正新、中鋼 營運向上

2019-09-01 22:30

金九銀十概念股／大立光、鴻海 出貨俏

2019-09-01 22:30

金九銀十概念股／緯創、台積 買盤進駐

2019-09-01 22:30

一周盤前解析／蘋果鏈 短線聚焦

2019-09-01 22:19

陳奕光專欄／績優生技族群 回檔找買點

2019-09-01 22:19

就市論勢／IC設計股 盤面指標

2019-09-01 22:14

展望正向、法人青睞族群 短線盼多頭領漲先鋒

2019-09-01 18:49

技術指標／大盤可戰季線、半年線

2019-09-01 12:58

貿戰陰影下／台股金九銀十 4把火溫短多

2019-09-01 12:58

分析師：台股底部型態完美 季線蓋頭靠美股加持

2019-09-01 11:08

就市論勢／遊戲、原物料 表現可期

2019-08-29 23:29

就市論勢／績優中小股 吸睛

2019-08-28 23:57

四IC設計廠 本周法說釋展望

2019-08-10 23:20

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

金九銀十概念股 題材熱炒

2019-09-01 22:30

法人力捧股 多頭先鋒

2019-09-01 22:19

美中互加稅 蘋概股衝擊大

2019-09-01 23:30

分析師：台股底部型態完美 季線蓋頭靠美股加持

2019-09-01 11:08

展望正向、法人青睞族群 短線盼多頭領漲先鋒

2019-09-01 18:49

新日興獲AirPods 3大單 下半年營運看俏

2019-09-01 22:12

金九銀十概念股／正新、中鋼 營運向上

2019-09-01 22:30

最牛一輪／國巨回神 凱基91振奮

2019-09-01 22:26

大江搶市 將引進新團隊

2019-09-01 22:20

權證教戰／台積電熱場 偏多造勢

2019-09-01 12:58

金九銀十概念股／大立光、鴻海 出貨俏

2019-09-01 22:30

貿戰陰影下／台股金九銀十 4把火溫短多

2019-09-01 12:58

開學需求概念 題材熱

2019-09-01 22:18

群光、晶焱 逆勢竄紅

2019-09-01 22:18

金九銀十概念股／緯創、台積 買盤進駐

2019-09-01 22:30

金九銀十概念股／統一、佳格 食力堅強

2019-09-01 22:30

興櫃七悍將 強勢指標

2019-09-01 22:24

第一類接觸／智原雙引擎 帶旺營運

2019-09-01 22:16

智原總座王國雍：看到機會 先評風險

2019-09-01 22:16

元晶接單熱 營運進補

2019-09-01 22:13

可成、神盾 四檔後市俏

2019-09-01 22:26

就市論勢／IC設計股 盤面指標

2019-09-01 22:14

技術指標／大盤可戰季線、半年線

2019-09-01 12:58

鎳價飆 燁聯、唐榮盤價揚

2019-09-01 22:20

華通、燿華 押價內外10%

2019-09-01 22:26

台股不悲觀 貿易戰仍是觀察重點

2019-09-01 13:11

興櫃新星／碩辣椒業績爆發力強

2019-09-01 22:24

法人觀點／智原本季可望績增三成

2019-09-01 22:15

債券ETF 退休理財優選

2019-09-01 22:21

陳奕光專欄／績優生技族群 回檔找買點

2019-09-01 22:19

從期貨看現貨／突破區間 放眼10,800點

2019-09-01 12:58

毅嘉8月營收減3％ 9月可望回升

2019-09-01 19:20

台積、緯創 認購短多

2019-09-01 22:26

力麗出貨穩 Q3樂觀看待

2019-09-01 22:13

一周盤前解析／蘋果鏈 短線聚焦

2019-09-01 22:19

全民權證／創意 兩檔有看頭

2019-09-01 22:26

期貨商論壇／鴻海期 伺機布局

2019-09-01 22:20

全民權證／光寶科 挑逾90天

2019-09-01 22:26

智崴飛行劇院 插旗澳洲

2019-09-01 22:14

期貨商論壇／原油期 長線保守

2019-09-01 22:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top