法人：台股狹幅區間盤整 選股不選市

2019-09-02 08:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



富蘭克林華美投信表示，年初來台股盤勢表現不弱，但受到消息面影響，加上英國脫歐、香港佔中的事件，美國股市亦表現震盪，國際資金由港股轉出，持續投資台灣、泰國與印尼等地。雖台股5月、8月份皆有波段修正，但指數於10,500點月線上具支撐。長線來看，科技業仍引領潮流趨勢，具特殊技術利基的產業如5G網通科技、印刷電路板PCB、IC設計及光學電子、汽車零組件等仍具發展潛力，建議投資宜選股不選市。

經濟層面而言，富蘭克林華美傳產基金經理人楊金峰表示，景氣基本面與實質經濟數據尚未呈現多頭反轉衰退的跡象，台灣GDP雖公布數據小幅下修，但仍有受到轉單效應，整體經濟表現仍具有支撐、有利籌碼面維持穩定，近期盤面區間整理主要受國際消息面影響，台股可留意區間布局機會。

楊金峰認為，美中貿易戰於9月1日啟動第一批價值3000億美元商品加徵15%關稅，但近日盤勢看出對消息面影響逐漸淡化的趨勢，主因經濟基本面不變，又有內資買盤支撐，則大盤走勢盤整後趨堅，仍正面看待下半年及第四季的台灣股市表現。

整體而言，今年台股表現較佳仍為中小型類股；楊金峰分析，台灣廠商如有長線經營國內產能或具備經營全球各產地的供應鏈區塊廠商，則相對不受貿易戰關稅影響，有機會獲得上下游供應鏈重整所延伸出的商機。在類股部分，觀察短線看好如電子類之PCB印刷電路板、5G網通產業、傳產之汽車零組件類股，但各族群營收與訂單表現亮眼者，皆具布局之機會。