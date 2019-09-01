展望正向、法人青睞族群 短線盼多頭領漲先鋒

2019-09-01 18:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



台股示意圖。 報系資料照 分享 facebook 台股周線連二紅，指數收復10,600點大關；法人表示，現階段時序逐步邁入產業旺季，配合台股走勢回穩，未來向上攀升走勢可期，短線上，產業展望正向、法人買盤青睞族群，將躍居多頭續攻種子部隊。

貿易戰嚴峻情勢在美中雙方各自釋出善意激勵下，全球市場逐漸回穩，台股上周五連四日收紅，上漲155點作收，終場收10,618點，成交量也放大到1,476億元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，今年來金融市場深受中美貿易議題影響，過去一周股市波動很大，投資市場情緒深受貿易戰左右。不過，在美中雙方陸續釋出軟化態度，有基本面利基的個股或跌深族群，都出現相對凌厲的反彈走勢。

除了消息面的和緩，在外資動向上，廖哲宏表示，隨著貿易戰局勢在短短不到一周內，由嚴峻轉向和緩，外資上周五轉為買超153.09億元，也讓近一周外資賣超幅度從234億元收斂到百億元以下。

廖哲宏表示，原本市場對科技旺季效應成長幅度可能受到部分高庫存影響所抵銷等擔憂，但因近期半導體庫存調整出現進入尾聲跡象而有所所緩解。

像是伺服器相關訂單歷經近一年調整，加上生產基地調整，所受關稅影響鈍化，近期甚至出現短期庫存訂單回補。

展望後市，廖哲宏表示，隨著半導體庫存逐漸回到健康水準，預期將有助於支撐先進製程第4季需求強勁。此外，預期5G於2020年對於科技供應鏈的貢獻將更大，也將是帶動2020年成長的主要動能之一。

台新投顧副總黃文清則指出，台股近期震盪反彈，本周將伺機向10,700點叩關，建議投資人短線布局，應以產業展望正向、法人買盤青睞族群為主。

由於這些產業展望正向、法人買盤青睞族群，普偏具備長期競爭力與產業獲利可期等特點，股價相對較有表現機會。

例如和碩、南茂、矽格、晶技、大聯大、世界、和大、中磊、玉晶光、神盾、佳格等，近五個交易日法人買超逾千張，且今年全年法人預估的每股稅後純益（EPS）將超過2元。

黃文清強調，現階段在台股多頭攻勢再起，投資人可以趁著指數震盪整理的同時，布局產業展望正向、法人買盤青睞族群，等待個股漲勢啟動。