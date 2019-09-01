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分析師：台股底部型態完美 季線蓋頭靠美股加持

2019-09-01 11:08經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

台股示意圖。記者鄭超文／攝影
台股示意圖。記者鄭超文／攝影
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美中有望於9月中旬重啟談判，帶動國際股市表現。分析師表示，觀察台股走勢也是拉回打出第三支腳，底部型態完美，其走勢更是提早美股突破區間整理區，且開始向8/1的向下跳空缺口攻擊，但上方遇到季線蓋頭，台股需要外在的利多加持，而即將轉強的美股，可望帶動台股的行情，加上KD指標於50之上黃金交叉，有利指數向10,800點關卡靠攏。

分析師表示，全球再次因美中貿易出現復談的消息，使得股市走出一波反彈行情。目前美股三大指數在型態上，已經打完第三支腳，底部可說相對穩定，加上挾著市場的利多消息，讓美股來到箱型整理區的區間上緣，同時面臨季線的反壓，走勢難免受到影響，不過美股修正過程都有出較強的買盤，增加底部強度，有利突破盤整區間。

觀察籌碼變化，分析師表示，外資除了上周五回頭加碼台股之外，在期貨的淨多單水位已慢慢增加接近5萬口，有利台指期上漲力道，加上散戶在台指期大漲過程，將套牢多單獲利了結，同時反手開始布局空單，目前散戶空單量能不足，軋空行情較難立即發動，本土法人同步加碼台指期多單，整體多單留倉口數超過空單。

再從選擇權變化上來看，分析師表示，自營商大漲順勢加碼賣出賣權多單部位，且多方動能充足，同時外資停損賣權空單，空方力道降低，有利上漲趨勢的延續。綜觀以上籌碼分佈，內外資法人的看法相同，對後市看法相當樂觀，加上區間突破散戶做空，再再都有多頭趨勢的現象，建議短線上，可在季線之上先行調結，等待回檔再找進場做多的機會。

美股台股台指期黃金交叉期貨外資

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