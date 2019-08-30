5G汽車零件 投信唱旺

2019-08-30 20:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



【記者蔡靜紋／台北報導】受美中兩國有望9月中重啟談判激勵，台股昨（30）日大漲155點，周線連兩周收紅，投信法人衝作帳行情，對維繫台股人氣功不可沒。展望後市，群益、日盛、富蘭克林華美等三大投信對台股仍抱持偏多態度，強調選股不選市，持續看好5G、汽車零組件等中小型股。

台股5月、8月都有波段修正，但指數都撐在月線之上。就操作面而言，富蘭克林華美傳產基金經理人楊金峰表示，美中貿易戰於9月1日啟動新一批價值3,000億美元商品加徵15%關稅，但近日盤勢看出消息面影響逐漸淡化趨勢，主因經濟基本面不變，又有內資買盤支撐，大盤走勢盤整後趨堅，仍正面看待下半年及第4季台股表現，可伺機布局。

選股方面，楊金峰認為，今年台股表現較佳仍為中小型類股；台灣廠商如有長線經營國內產能或具備經營全球各產地供應鏈區塊廠商，相對不受貿易戰關稅影響，有機會獲得上下游供應鏈重整延伸出的商機。類股部分，短線看好PCB、5G網通，傳產則看好汽車零組件，但各族群營收與訂單表現亮眼者，皆有布局機會。

日盛首選基金經理人楊遠瀚表示，美中雙方可望9月繼續協商，但若3,000億美元中國輸美商品課徵關稅拉到25%，課下去可能就是貿易戰最後利空測試，且資金偏多，盤勢應有撐。另外，9月聯準會FOMC利率決策會議，也是市場影響變數。

楊遠瀚認為，外資近期賣壓較集中在權值股，中小型股較有表現空間，盤面上電子可關注伺服器、5G、部分手機功能擴大滲透如屏下指紋，明年題材包括Mini Led等產業，傳產可關注生技、健身、紡織、汽車等產業。

群益長安基金經理人王耀龍表示，央行認為出口在下半年將有所改善，主因基期走低、轉單效應及進入旺季，出口成長可望帶動經濟表現，此外，台商回流投資可望提振國內需求。

王耀龍指出，預估台股區間整理可能性較高，投資策略建議仍著重選股，低基期、具成長動能且評價合理的個股仍是較佳選擇，產業方面包括5G、資料中心、AMD相關、AI等未來成長性佳的類股仍可持續關注。