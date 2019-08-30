外資本周賣超81.75億 買超集中這兩大類個股

2019-08-30 17:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股周線收漲0.7%，連兩周收紅，但月線則是下跌，統計本周三大法人買賣超情況，外資賣超81.75億元，但投信及自營商則是買超，以外資買超個股來看，買盤青睞電子及金融股，買超前十大中，有8檔電子股，2檔金融股，買超第一名為PCB的燿華，本周來外資合計買超59,003張，中環、新光金分居二、三名。

台股今（30）日開高走高，指數以10,504.28點開出，盤面上由蘋概三王領軍，台積電、鴻海、大立光齊紅，終場以10,618.05點作收，上漲155.62點，成交量1,471.26億元；三大法人買超175.14億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超153.08億元，投信買超2.86億元，自營商買超（合計）19.19億元，其中自營商（自行買賣）買超4.06億元，自營商（避險）買超15.13億元。

統計本周外資賣超81.75億元，投信買超11.8億元，自營商買超3.07億元，合計三大法人賣超66.87億元；分析本周外資買超前十大個股發現，集中在電子股及金融股，買超前十大依序是燿華、中環、新光金、緯創、金像電、聯電、永豐金、楠梓電、台積電、南茂等。至於本周賣超前十大個股則包括群創、中鋼、開發金、中信金、華通、仁寶、長榮航、欣興、兆豐金、華航等。

群益長安基金經理人王耀龍表示，展望台股後市，在美中貿易爭端未歇，後續仍須留意雙方互相課稅的情況，不過隨著美中雙方角力引發全球供應鏈重組，可望帶動台商回流投資金額和產業移回，因此在市況前景多空交替之下，台股還是選股不選市為最高投資策略。他說，投資佈局方面，看好今年具題材性的產業，包括5G、手機新規格、散熱、伺服器等，部分成長性及體質俱佳的個股仍可逢低布局。

群益投信表示，台股基金注重選股策略，在當前國際經貿議題不確定性充斥下，投資標的選擇不易，基金對於股票來說風險相對分散，但是投資專業集中，經理人選股策略更是格外重要，建議投資人不妨採取定期定額或分批進場的方式適度布局台股基金。