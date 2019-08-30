終止連六賣！外資買超鴻海17,048張 市值重回兆元

2019-08-30 17:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股今(30)日收復10,600點關卡，收在10,618.05點，漲幅1.49%，周線上漲79.94點，漲幅0.7%，周線連2紅，但月線下跌205.76點，跌幅1.9%；統計外資買超153.08億元，買超個股中以新光金居冠，台積電連三買，鴻海(2317)則是終止連六賣，轉為買超17,048張，市值重新站上兆元，達1兆286.34億元。

台股今日開高走高，蘋概三王齊漲，台積電領軍上攻，鴻海增溫站上月線，大盤指數終場以10,618.05點作收，上漲155.62點，成交量1,471.26億元；三大法人買超175.14億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超153.08億元，投信買超2.86億元，自營商買超（合計）19.19億元，其中自營商（自行買賣）買超4.06億元，自營商（避險）買超15.13億元。

統計外資買超前十大個股中，以新光金居冠，買超44,493張，群創、友達分居二、三名，接下來還有PCB的燿華、永豐金、台積電、鴻海、元大S&P原油正2、元大台灣50、緯創等。

蘋概三王為今日強勢指標，蘋果已發出邀請函，新產品發表會將在美國時間9月10日登場，在總部加州古柏迪諾（Cupertino）賈伯斯大會堂（Steve Jobs Theater）舉行，蘋概股可望受惠。

台積電領軍上漲，終場收在259元，上漲5元，漲幅1.96%，統計外資買超17,557張，連續3天買超，投信買超50張，自營商買超376張，合計三大法人買超17,983張。

鴻海股價也是強攻表態，股價開高走高，以72.8元開出，收在今日最高的74.2元，上漲2.3元，漲幅3.19%，市值重新站上兆元，增達1兆286.34億元；統計外資買超17,048張，終止連6賣，自營商買超1,596張，三大法人買超18,644張。