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多元上市方案第一家！美時申請上市

2019-08-30 15:59經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

證交所宣布多元上市方案多時，今（30）日終於受理第一宗案件！證交所表示，今天受理新藥股美時（1795）申請上市，由凱基證券主辦，是第一家適用多元上市方案的國內公司。

證交所指出，為擴大國內資本市場規模，扮演企業籌資和投資平台角色，證交所已於2018年3月修正有價證券上市審查準則，開放營業模式具發展性而且達到一定規模，尚無獲利的公司、創新產業以及對經濟有實質貢獻公司（包括上櫃公司），得免除獲利條件規範，提出上市申請。

多元上市方案上路不久，曾傳出元大證券負責承銷的Gogoro可能為首家適用公司，但目前Gogoro在基石投資人等籌資難題仍待解決，今日證交所宣布，美時將為第1家適用多元上市方案的公司，市場頗感意外。

美時上市案將由凱基證券承銷，凱基近幾年投入國內生技業發展，旗下投顧也積極追蹤潛力生技股。凱基證券遞件資料顯示，美時於2014年引進策略股東-艾威群（Alvogen）集團後，已大幅調整研發技術、產品和營運模式，著重研發首波學名藥、開發Paragraph IV學名藥和申請新劑型新藥等，具備高技術門檻，並藉由艾威群擴大全球布局，提供客戶完整銷售服務。

此外，美時和艾威群集團結盟後，2017~2018年度平均營收達到64億元，持續投入研發、併購產線、廠房與設備升級再造。

證交所指出，美時基於集團發展及國際布局考量，提出股票轉上市申請，證交所將依有價證券上市審查準則以及上市作業程序辦理，希望協助國內企業籌集並達成營運壯大目標。

證交所凱基證美時

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