買盤拉抬權值股 台股大漲155點收10,618

2019-08-30 13:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



加權指數站上月線後，今（30）日在台積電（2330）等權指股帶領下，跳空上揚，封閉8月26日跳空缺口，指數終場大漲155.62點、漲幅1.49%，收在10,618.05點，成交量1,471.26億元，周線上漲79.94點，周漲幅0.7%、月線下跌205.76點，跌幅1.9%，市場後續聚焦美中貿易談判進度。

中國示意不會立即對美國總統川普最新的關稅舉措予以反制，並表示美中雙方正在討論原定9月舉行的下一輪談判，為繼續磋商創造必要條件；觀察今日亞股表現，日、韓、港、陸股皆呈走紅態勢，反映國際政經消息面緩和的利多。

台股部分，台積電跳空上漲，封閉本周的跳空缺口；大立光向上攻高，嘗試收復季線；鴻海緩步增溫，站回月線之上；聯發科熱度不減，盤中再創近一年新高。

金融股的國泰金、富邦金，則維持平盤上震盪；其他台灣50成分股如國巨、友達、和碩、和泰車、中租-KY等相對強勢，貢獻撐盤力道。

躍上盤面、表現較為出眾的族群以電子族群為首，如散熱、網通、5G概念股、PCB，IC設計與半導體等，而汽車零組件、面板、被動元件等也延續近日的跌深反彈行情；除此之外，訊映、美利達、嘉澤、美食-KY等個股表現也為市場焦點。

法人分析，國際訊息面持續影響金融市場動向，美中貿易摩擦訊息擺盪，也讓台股觸及月線後急轉直下，三度回測年線支撐，然政府基金積極作多撐盤，年線發揮支撐作用，內資主導的櫃買市場更相對強勢，僅於季線附近整理，因此，投資人雖須謹慎但無須過度悲觀。

台股自8月6日見低點以來維持在10,180~10,600點區間整理，然低點也逐步墊高，加上今指數跳空大漲，技術面逐步轉為區間偏多的格局。

不過，有鑑於訊息面持續反覆，且外資操作方向仍不利多方發展，盤勢仍存探低的機會，建議反彈仍應降低持股，以規避指數破底風險，待行情止穩時，再進場布局為宜。