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這檔ETF新星 投資人激增4.5倍

2019-08-30 12:19經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

陸股市第1季強漲後，已經震盪多時，不少陸股ETF熱度退卻，但中國信託投信旗下中信中國50（00752），由於積極推廣，受益人和規模均逆勢增加，目前中信中國50受益人達到3,296人，較去年底增4.5倍，躍居陸股ETF的潛力新星。

中信中國50去年10月31日才掛牌，為瞄準阿里巴巴等海外陸股的契機，該檔ETF內容不投資大陸A、B股，僅買進海外中企股；掛牌不久遇上美陸股連漲，今年4月最高抵25元，相較IPO的20元大漲25%，換算年化報酬率逾50%，是市場上久違陸股ETF有如此突出的掛牌成績。

中信投信今年增發債券ETF後，擴大整體ETF的推廣力道，不久前公布旗下債券ETF受益人快速成長，今天進一步說明，中信中國50受益人也在今年倍增，達到3,296人，同期規模增加六成，來到4.1億元。

中信投信總經理張浴澤表示，中信中國50發行時間比多數陸股ETF晚，知名度有待提升，該投信選擇一步一腳印的方式，與投資人面對面推廣，將產品真正烙印在投資人腦海。

自今年3月開始，中信投信除了和銷售通路舉辦教育訓練，也邀請經理人與財經部落客同台，分享市場觀點和投資心法，讓投資人瞭解中信中國50的投資優勢。

張浴澤說，行腳式行銷ETF的模式，歷經半年多運作，中信投信已在全台13個縣市，舉辦超過30場免費ETF投資分享會，吸引近6,500人報名，約4,000人參加，

同期中信中國50受益人數跟著增加。著眼指數化投資的龐大需求，未來中信投信還會致力更多推廣，幫助投資人運用ETF達到財富目標。

中信中國50（00752）今年4月最高抵25元，掛牌六個月就大漲25%，近期雖跌...
中信中國50（00752）今年4月最高抵25元，掛牌六個月就大漲25%，近期雖跌到22元，但量能明顯放大，交投熱度提升。資料來源：券商軟體
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中信ETF陸股

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