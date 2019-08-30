被動元件產業有望觸底 國巨、大毅攻漲停

2019-08-30 12:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



被動元件股在本波股價表現明顯落後，再加上產業面上，近期傳出市場端庫存已逐漸回到正常水準，且價格走勢也明顯較先前回穩，今（30）日在產業龍頭國巨（2327）率先點火之下，類股價表現相當強勁，盤中包括國巨、大毅（2478）同步攻上漲停價。

今日被動元件股全面走強，盤中除了國巨、信昌電及大毅雙雙一度攻上漲停板之外，華新科漲幅也達9%以上，另外，奇力新、禾伸堂漲幅也都在7~8水準，另外，二線被動元件股，包括凱美、日電貿等，盤中漲幅也在4%左右，被動元件今日表現相當強勢。

對於今日被動元件表現，市場法人認為，主要由於在股價上，台股本月初一度重挫，再到近日重新打底之後，小波段再越過前波壓力，但被動元件股幾乎都呈現反彈走勢落後的情況。

在籌碼面上，經過去年以來，多次的回測低點，籌碼面也沈澱的相當乾淨，因此，在產業面稍傳出正面的消息，市場資金就湧入布局，不過，市場法人提醒，這是搶短的操作，還是中線以上布局仍待進一步觀察。

此外，在產業面上，近期被動元件大廠對外表示，近期下游庫存水位降低，並因應傳統旺季需求回補庫存，該公司產能利用率將同步提升，庫存也逐步回到正常水位。

此外，隨著返校潮、歐美耶誕節等旺季需求增加，加上CPU短缺情況緩解，帶動筆電暨周邊設備出貨量回升，被動元業者也看好8、9月營收走勢。

業界透露，近期終端應用需求邁入旺季，在先前庫存陸續消化告一段落下，開始增加對被動元件廠的拉貨，帶動報價走勢，市場預期，被動元件第4季價格有望逐漸止跌後再回穩。