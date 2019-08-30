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雙鴻盤中股價漲至209元 歷史新高

2019-08-30 11:59經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

散熱大廠雙鴻（3324）隨著台股大漲激勵，帶動今（30）日股價創下歷史新高來到209元，展望下半年，隨著三星Note 10出貨優於預期，緊接著華為新機上市，雙鴻下半年營運可望逐季成長，交出優於上半年的成績。

看好雙鴻下半年營運暢旺，近期法人積極加碼，截至29日，外資連續三日買超，自營商也連二買，累計近五日三大法人合計買超1,030張，推升雙鴻股價強勢表態。

在法人力挺下，雙鴻股價連續三天上漲，成功站回200元大關，今日再度發動攻勢，早盤來到209元，寫下歷史新高紀錄，惟股價漲多拉回，到午盤呈現開高走低，盤中下跌逾3%。

據了解，雙鴻為三星新款旗艦機Note 10主要的散熱模組供應商，今年6月、7月已積極出貨三星，而8月新機上市後，若銷售狀況上揚，三星很有機會持續拉貨散熱模組，有助雙鴻本季營運高飛。

展望未來，雙鴻董事長林育申強調，今年對公司而言，無論是智慧手機、伺服器、筆電、顯示卡等應用面的散熱模組都有機會成長，估計全年營收將年增三成。

第3季是產業旺季，營運還會維持高檔水準，毛利率表現也會優於第2季。

林育申表示，未來5G是推升科技產業蓬勃的主要動力，對散熱市場而言，這是「百年一遇」的好機會，公司目前正研擬熱板的新擴產計畫，估計8月底會有結論，絕對會全面搶攻5G市場帶來的龐大商機。

雙鴻上半年成績亮眼，營收46.65億元、年增29.7%，毛利率19.9%、年增九個百分點，營益率11%、年增9.7個百分點，在毛利率、營益率雙雙成長下，帶動稅後純益來到4.14億元，較去年同期大增840.9%，每股純益5.07元，較去年同期0.55元暴增。

雙鴻三星

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