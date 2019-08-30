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外資看好聯詠TDDI成長動能 重申買進、目標價225元

2019-08-30 11:29經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

聯詠（3034）相繼獲外資看好，重申買進評等，美系外資最新報告表示，聯詠在TDDI（面板驅動暨觸控整合單晶片）具有優勢，預估今年TDDI出貨量將呈現兩位數成長，直到2020年都將是重要營運來源，給予買進評等，目標價225元；在外資看好下，三大法人昨日同步買超，推升今（30）日股價強漲，盤中漲幅4.69%。

美系外資指出，聯詠今年上半年小型DDI（小型面板驅動IC）營收較去年同期倍增，主受惠平均售價提高、及TDDI出貨量增加，由於TDDI節省智慧手機成本、同時節省印刷電路板（PCB）空間，預估今年TDDI出貨量成長將達兩位數，雖然在TDDI上也面臨同業競爭，但整體毛利率仍可維持一定水準，一直到2020年TDDI都將為聯詠的重要營運貢獻動能。

美系外資同時看好OLED面板驅動IC將是聯詠下一個成長動能，受惠於非三星的智慧手機品牌加速採用OLED面板，在中國客戶拉貨下，明年第1季OLED面板驅動IC出貨量將加速成長，預估聯詠2020年小型面板驅動IC營收年增21%。

亞系及美系外資相繼喊買聯詠，三大法人昨日也是同步買超，其中外資終止連賣轉為買超801張，投信買超1,538張，自營商買超1,206張，今日股價以183.5元開高續漲，一度拉升至189.5元，盤中漲幅逾4%。

聯詠外資面板

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