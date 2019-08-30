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蘋果9月10日新機發表 台積電獨吃A13大單

2019-08-30 10:14經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

蘋果（Apple）於今（30）日正式向國外媒體發出邀請函，年度新產品發表會將於美國時間9月10日於總部加州古柏迪諾（Cupertino）賈伯斯大會堂（Steve Jobs Theater）舉行，台廠半導體供應鏈全面動起來，蘋概最大受惠者台積電（2330）確定獨吃A13處理器，第3季7奈米產能滿載，A13一路出貨至明年第1季，連帶封裝測試日月光、京元電及高速傳輸介面譜瑞-KY下半年營運大啃蘋果。

蘋果於台灣凌晨寄發媒體邀請函並於官網公布新產品發表會時程，一般預料除了發布新iPhone三款機型及Apple Watch之外，16吋MacBook Pro與iPad Pro也可能現身。

重中之重的iPhone之A13處理器確定由台積電一家獨吃，第2季已小量試產，第3季進入量產，法人預料隨著iPhone開賣，9月以後進入密集出貨高峰期，直至明年第1季。

在蘋果、華為等大訂單加持之下，台積電7奈米產能滿載，預估第3季合併營收91至92億元美元，以台幣兌美元31比1基準計算，約在2,821~2,852億元台幣，較第2季營收2,410億元，季增17.05~18.34%。獲利表現也因行動裝置季節性出貨增加，預估第3季毛利率46%至48%，較上季增加3~5個百分點，營益率在35~37%，較上季增加3.3至5.3個百分點。

除了台積電及供應鏈大口吃蘋果之外，IC設計譜瑞也有機會在這次可能發表MacBook Pro與iPad Pro中，繼續成為eDP-TCON（時序控制晶片）獨家供應商，由於面板解析度提高及影音資料容量提升，對於高速傳輸晶片需求持續成長，eDP 1.2持續升級至 eDP 1.3／1.4，此外，在轉換到eDP 1.3／1.4 時，需搭配相應的SIPI，帶動 SIPI與eDP滲透率同步提升。

蘋果發出邀請函，今年發表會標榜「僅限創新」（by innovation only...
蘋果發出邀請函，今年發表會標榜「僅限創新」（by innovation only） 圖／擷自蘋果官網
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