聯貸獲86.4億銀彈 佳世達早盤帶量走揚

2019-08-30 10:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



佳世達（2352）日前完成聯貸案，獲得86.4億元銀彈，營運增添想像空間，今（30）日在台股大盤開紅激勵下，帶量走揚，盤中最高一度漲至20.3元，完成填息。

籌碼面部分，截至昨日，外資連三賣佳世達，自營商及投信小量買進，形成「土洋對作」。

佳世達今年受惠「聯合艦隊」策略顯現效益，營運表現亮眼，累計前七個月合併營收946.1億元，年增9.59%，改寫歷年同期新高。

佳世達聯貸資金，將用以償還既有銀行借款，以及充實營運周轉金所需，另也可望運用在下半年擴產及併購。