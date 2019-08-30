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MiLB／林子偉腦震盪進傷兵 本季恐無緣回大聯盟

黃之鋒街上被推入車押往警總！港異議人士1天內相繼被捕

台股開盤上漲41點 漲幅0.4%

2019-08-30 09:05經濟日報 記者黃力╱即時報導

台股今（30）日開盤漲41點，漲幅0.4%。

法人表示，貿易戰持續延燒、經濟衰退疑慮加深，外資7月26日以來大賣逾1300億，但在政策刺激下，八大官股券商積極買超逾300億、本土法人布局偏多，大盤年線有撐、OTC更相對強勢，僅於季線附近整理。

因此，投資人須謹慎但無須過度悲觀，操作上可留意季底法人可能鎖定族群。

台股貿易戰

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