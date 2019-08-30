台股開盤上漲41點 漲幅0.4%

2019-08-30 09:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股今（30）日開盤漲41點，漲幅0.4%。

法人表示，貿易戰持續延燒、經濟衰退疑慮加深，外資7月26日以來大賣逾1300億，但在政策刺激下，八大官股券商積極買超逾300億、本土法人布局偏多，大盤年線有撐、OTC更相對強勢，僅於季線附近整理。

因此，投資人須謹慎但無須過度悲觀，操作上可留意季底法人可能鎖定族群。