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台股小短底 外資轉賣

2019-08-30 01:30經濟日報 記者蔡靜紋／台北報導

不畏外資再度轉為賣超，趁摩台期指結算順勢拉，台股昨（29）日收第三紅，站回月線。法人表示，台股連四天不破低點，形成小短底，短線可望維持10,300~10,600點區間整理，穩健者先觀望美、中兩國周末動作再伺機行動，短線並跟著外資操作。

昨日一早傳出川普政府正式公告對中國大陸進口3,000億美元商品加徵關稅，衝擊亞股走弱，外資由前一日終止12賣轉為買超12億元之後，再度轉為賣超18億元，但在內資投信、自營商與八大公股行庫分別買超3億元、4億元與8億元支撐，加上台股先前已消化此一利空，分析師說，中場過後，隨著買盤以摩台期結算進場點火台積電、統一、台化等權值股，帶動指數翻紅，單是台積電便貢獻17點，終場台股上漲28點收10,462點，站上月線10,461點，成交量增至1,042億元。

目前台股「外資停手、內資接手」，投信法人持續衝月底作帳，更大力道來自於八大公股行庫，昨天買超力道較前一日的2億元加大至8億元並連四買，累計買超58.8億元，成為台股在周一重挫測底後的重要穩盤力量。不過法人指出，外資雖偏空，但後續回補力道不容小覷，檢視外資近二日買超個股張數，還是可以找出外資看好的個股，當中買超最多的燿華、高達2.77萬張，主因進入產業旺季，來自AirPods無線耳機拉貨強勁、即將上市的iPhone新機也新拿到電池板訂單；中環以1.66萬張居次，友達以1.29萬張排名第三名。

元富投顧資深協理湯建源認為，目前大盤指數空間不大，著重個別表現，加上外資縮手，使得以內資為主的小型股表現活潑，目前看好資金持續轉移至展望沒問題的5G相關概念股。

外資台股

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