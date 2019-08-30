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中階智慧機供應鏈 聚焦

2019-08-30 00:51經濟日報 記者何佩儒／台北報導

智慧手機持續朝多鏡頭方向邁進，華為、小米旗下紅米、OPPO的子品牌realme等，近期不約而同推出主相機為四鏡頭的中階機種。由於面臨5G手機來臨前的觀望期，高性價比的中階機成為換機市場的主流，各品牌廠深耕中階市場，供應鏈大立光（3008）、聯發科等隨之受惠。

小米昨（29）日發表紅米Note 8系列，最大特色在於四鏡頭主相機設計，其中，紅米Note 8 Pro更搭載6,400萬像素相機，傲視其他同價位機種，同時採用聯發科Helio G90T晶片，希望帶給消費更好的拍照功能以及遊戲體驗。

小米年初將紅米品牌拆分後，首款產品是紅米Note 7，開賣七個月後，衝出逾2,000萬支的佳績。做為紅米Note 7的後續機種，小米對紅米Note 8系列的銷售也寄予厚望。小米在台供應鏈包括富智康、聯發科、英業達、友達、新鉅科等。

另外，華為日前也亮相Nova新機，Nova鎖定年輕族群為主要目標消費者，新的Nova 5T主相機也是四鏡頭，預計9月起陸續在東南亞市場推出。美國對華為的禁令雖已延期實施，但不確定因素尚未消失，使得華為在推出旗艦機種的態度相當謹慎，近期發表的都是以中階機種為主。華為供應鏈包括台積電、大立光、華新科、晶技、欣興、華通、京元電等。

通路商表示，由於各國5G陸續商轉，消費者對於高階機種的選購，會在4G及5G手機間遲疑，使得4G高階機種銷售不如預期，購買門檻較低的中階機種此時備受青睞，成為手機廠比拚的主戰場。在許多旗艦機種都還是配備三鏡頭，中階機率先主打四鏡頭規格，也帶動鏡頭廠優先受惠。

realme以後進者之姿，在新興市場有亮眼表現後，日前在印度發表realme 5系列，一樣具有四鏡頭規格，已陸續在印度開賣，外傳9月初也將在中國市場發表四鏡頭機種。

大陸智慧手機概念股 圖／經濟日報提供
大陸智慧手機概念股 圖／經濟日報提供
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三鏡頭紅米華為

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