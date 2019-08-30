親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

高市觀光局長潘恒旭請辭 9月1日轉入韓競選團隊

傳產股發威 法人搶買

2019-08-30 00:50經濟日報 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（29）日不畏外資再度轉賣，拉出連三紅走勢，盤面上維持類股良性輪動，除中小型電子股外，慶豐富（9935）等多檔具題材的傳產股，也獲得法人買盤加持，股價率先創今年新高。

市場對於9月生效的美中關稅互課保持觀望，加上美債殖利率曲線倒掛讓經濟衰退疑慮加深，亞股昨日漲跌互見，台股則由內資撐盤，力抗外資賣壓，尾盤摩台指拉高結算，終場漲28點收10,462點。

大盤持續在年線及月線間震盪換手，盤面上強勢股，除8月內資聚焦的IC設計、散熱、印刷電路板（PCB）、銅箔基版（CCL）等電子次族群外，傳出陸廠減產利多的面板雙虎，以及運價指數BDI創五年新高的散裝船相關個股也見反彈。

根據統計，在歷經7、8月除權息效應後，昨日仍有52檔個股股價創今年來新高，電子股、傳產股分別為34檔、18檔。其中，傳產股主要分布於汽車零件、生醫、油電燃氣等族群。

法人買盤仍是這些強勢傳產股漲升的重要推手，包括慶豐富、台汽電、皇田、智伸科、聯上發等五檔個股，8月來獲得三大法人買超1,532張至2,801張不等。

以8月漲幅來看，智伸科、慶豐富、聯上發、大學光、鉅明等都超過二成，非但不遜於主流的中小型電子股，更明顯打敗大盤表現。

法人認為，美中貿易戰延燒、經濟衰退疑慮加深，雖然外資8月來大賣1,361億元，但八大官股券商積極護盤、本土法人審慎偏多，成為台股強於亞股重要關鍵，操作上選股重於選市。

股價創今年新高傳產股 圖／經濟日報提供
股價創今年新高傳產股 圖／經濟日報提供
分享

傳產股台股電子股

相關新聞

中階智慧機供應鏈 聚焦

2019-08-30 00:51

Costco概念股 利多

2019-08-30 00:52

就市論勢／遊戲、原物料 表現可期

2019-08-29 23:29

受惠轉單效應 窗簾股漲

2019-08-29 14:33

美中打打和和／消息面鈍化 大盤回歸題材股

2019-08-29 14:33

生技股向前衝／喬山開出法說行情 邦特首日填息八成

2019-08-29 14:33

BDI創逾5年新高 散裝輪揚帆

2019-08-29 14:10

尾盤大單敲進拉抬 台股漲28點收10,462點站上月線

2019-08-29 13:50

美中貿易戰再升級 台塑四寶下周展望Q4恐續保守

2019-08-29 13:37

謝金河：內資回流尋找有價值的股票

2019-08-29 13:08

BDI創新高 散裝船個股活蹦亂跳

2019-08-29 12:36

蘋果將在印度直接零售 鴻海、緯創喊衝

2019-08-29 12:27

九月中秋變盤？ PK川普的對作投資法

2019-08-29 10:37

貿易衝突趨緩 蘋概三王漲跌互見、台股開盤小漲5.86點

2019-08-29 09:20

股漲 外資終止連12賣

2019-08-29 00:53

上市公司法說 9月連發

2019-08-29 00:35

綠能、航運、營建 迎大選行情

2019-08-29 00:29

生技族群 可短打

2019-08-29 00:27

就市論勢／績優中小股 吸睛

2019-08-28 23:57

股后大戰 信驊、精測纏鬥

2019-08-28 23:21

四IC設計廠 本周法說釋展望

2019-08-10 23:20

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

GIS釋出旺季不旺、Q4恐衰退訊息 觸控雙雄齊挫

2019-08-29 11:32

股漲 外資終止連12賣

2019-08-29 00:53

尾盤大單敲進拉抬 台股漲28點收10,462點站上月線

2019-08-29 13:50

外資連7買宏達電 股價谷底翻揚

2019-08-29 13:20

蘋果將在印度直接零售 鴻海、緯創喊衝

2019-08-29 12:27

美中貿易戰再升級 台塑四寶下周展望Q4恐續保守

2019-08-29 13:37

彰銀 今年估賺146億元

2019-08-29 01:34

BDI創新高 散裝船個股活蹦亂跳

2019-08-29 12:36

中國紫光DRAM廠估2021年投產 南亞科、華邦電股價走弱

2019-08-29 11:27

生技股向前衝／喬山開出法說行情 邦特首日填息八成

2019-08-29 14:33

外資認為美中貿易戰對聯詠影響有限 調高目標價至207元

2019-08-29 11:10

楠梓電金像電 搶鏡

2019-08-29 19:23

綠悅下市案 爭議中過關

2019-08-29 01:39

金屬機殼廠鎧勝 填息八成

2019-08-29 14:33

外資、自營商看多 零壹股價衝上近三年高點

2019-08-29 09:44

台光電配3.8元現金 順利填息

2019-08-29 14:33

綠能30日召開股臨會 討論解散清算案

2019-08-29 09:49

受惠轉單效應 窗簾股漲

2019-08-29 14:33

BDI創逾5年新高 散裝輪揚帆

2019-08-29 14:10

綠悅股東會通過私有化 擬10月14日下市

2019-08-29 10:20

美股3大指數期貨 將可在台一次購足

2019-08-29 14:33

威剛股價小幅上漲 盤中高點來到49.5元

2019-08-29 10:25

智易帶量走升 早盤股價上漲1.45％

2019-08-29 10:02

台股收漲28點站上月線 三大法人賣超8.77億元

2019-08-29 15:05

茂生農經將攻蛋品市場 吳清德：今年營運將優於去年

2019-08-29 19:52

貿易衝突趨緩 蘋概三王漲跌互見、台股開盤小漲5.86點

2019-08-29 09:20

美中打打和和／消息面鈍化 大盤回歸題材股

2019-08-29 14:33

統一處分蝦皮母公司Sea Limited普通股 賺約6,713萬元

2019-08-29 19:40

喬山下午法說股價先衝 邦特除息首日填八成

2019-08-29 12:37

蘋果新平板助攻 法人估鎧勝Q4營運登高峰

2019-08-29 11:23

非中國廠區擴廠積極 億豐、慶豐富股價昂

2019-08-29 12:21

台光電除息首日 完成填息

2019-08-29 12:04

股海殺進殺出 男性股利所得為女性1.7倍

2019-08-29 16:28

美股收漲逾200點 台股開高翻黑小跌

2019-08-29 09:46

台指期不克季線 不利反彈

2019-08-29 14:33

美股收紅 台股站上月線可期

2019-08-29 08:33

杰力看好NB領域出貨成長空間 今年獲利拚較去年成長

2019-08-29 12:06

華通、燿華 Q3產能滿載

2019-08-29 23:23

國巨營收看增 外資喊買

2019-08-29 23:23

台股量縮盤整 力守10400點整數關卡

2019-08-29 11:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top