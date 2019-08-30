傳產股發威 法人搶買

2019-08-30 00:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 盧宏奇 ／台北報導



台股昨（29）日不畏外資再度轉賣，拉出連三紅走勢，盤面上維持類股良性輪動，除中小型電子股外，慶豐富（9935）等多檔具題材的傳產股，也獲得法人買盤加持，股價率先創今年新高。

市場對於9月生效的美中關稅互課保持觀望，加上美債殖利率曲線倒掛讓經濟衰退疑慮加深，亞股昨日漲跌互見，台股則由內資撐盤，力抗外資賣壓，尾盤摩台指拉高結算，終場漲28點收10,462點。

大盤持續在年線及月線間震盪換手，盤面上強勢股，除8月內資聚焦的IC設計、散熱、印刷電路板（PCB）、銅箔基版（CCL）等電子次族群外，傳出陸廠減產利多的面板雙虎，以及運價指數BDI創五年新高的散裝船相關個股也見反彈。

根據統計，在歷經7、8月除權息效應後，昨日仍有52檔個股股價創今年來新高，電子股、傳產股分別為34檔、18檔。其中，傳產股主要分布於汽車零件、生醫、油電燃氣等族群。

法人買盤仍是這些強勢傳產股漲升的重要推手，包括慶豐富、台汽電、皇田、智伸科、聯上發等五檔個股，8月來獲得三大法人買超1,532張至2,801張不等。

以8月漲幅來看，智伸科、慶豐富、聯上發、大學光、鉅明等都超過二成，非但不遜於主流的中小型電子股，更明顯打敗大盤表現。