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美中貿易戰再升級 台塑四寶下周展望Q4恐續保守

2019-08-29 13:37經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

美中貿易戰再升級，美國貿易代表署（USTR）周三發布聯邦政府公報，確定分別於9月1日及12月15日生效，包含電腦、手機、玩具、服飾、鞋類等總計3,000億美元的大陸輸美商品，加徵關稅從原訂的10%提高至15%。下周即將舉行業績說明會的「台塑四寶」，對於第4季景氣展望恐續保守。

「台塑四寶」下周五將舉行業績說明會，公布8月營收成績單，並展望第4季。在此之前，台塑四寶上月的業績說明會中，擔心美中貿易摩擦恐削弱市場消費力道，已提前下修第3季營運展望，恐「旺季不旺」。如今隨著美中貿易戰持續升溫，完全未見平息跡象，預料台塑四寶對於第4季營運展望將持續保守。

美、中高手過招，大陸上周出招對原產於美國的750億美元進口商品加徵5~10%不等的關稅，美國總統川普隨即回擊。根據外電報導，美國貿易代表署周三已正式發布聯邦政府公報，宣布9月1日起生效的其餘3,000億美元大陸輸美商品，加徵關稅從原訂10%提高至15%。

對此，台化副董事長洪福源認為，關鍵不在於稅率是10%、15%或25%。重點在於這第三波3,000億美元的商品多半屬於終端消費品，不像前兩波2,500億美元商品多屬中上游零組件，很多在供應商這一端就被吸收掉，這第三波消費品沒辦法靠供應商消化掉多出的成本，如此一來勢必得提高產品終端售價，將削弱美國消費市場的買氣，拖累全球產業景氣。

台化副董事長洪福源。記者曾吉松／攝影
台化副董事長洪福源。記者曾吉松／攝影
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台塑關稅貿易戰洪福源

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