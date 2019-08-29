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「公示送達」亂象百出 法官：司法院應統一作法

喬山下午法說股價先衝 邦特除息首日填八成

2019-08-29 12:37經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

生技股小兵向前衝，由下午將召開法說會的喬山（1736）率先點火，盤中來到89.5元，漲幅逾6%，包括聯合、訊聯、保瑞盤中漲幅也逾3%。另，邦特除息首日，盤中來到136.5元，填息幅度達八成。

法人表示，大盤量縮整理，以具新題材及營收基本面的中小型股較易有表現，生技股成為資金避風港，順勢成為盤面亮點。

喬山下午舉辦法說會，由於喬山今年營運績效表現亮眼，吸引買盤提前卡位。喬山表示，第3季已進入健身器材產業的旺季，目前全球運動風氣提升，社群軟體風行讓Z世代也紛紛投入健身行列，全球健身房展店積極。

喬山美國產品發展中心負責設計產品造型及規格，台灣及中國大陸研發中心負責結構、軟硬體設計，加上配合全球倉儲配送系統，使喬山較全球前五大健身器材公司同級產品，成本低10%，或規格高10% ，是主要的利基。

公司表示，目前接單能見度高，產線也已提前加高備貨水位，以衝刺下半年旺季的來臨。

聯合因逢暑假及民俗月，國內病患有動刀忌諱、歐美醫療院所放暑期長假，預期刀量較少，為傳統淡季；但下半年在美國市場將推出髋關節新產品、歐洲布局亦將拓展至比利時等地區，可望挹注營收成長動能，加上冠亞的穩定貢獻，公司對下半年展望仍審慎樂觀。

喬山健身生技股

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