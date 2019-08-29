BDI創新高 散裝船個股活蹦亂跳

2019-08-29 12:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



BDI（波羅的海運價指數）再度衝高，並且創下五年半以來新高，28日指數來到2,267點，漲幅達2.44%，近一周漲幅達10%，近一個月漲幅17%，散裝船龍頭裕民（2606）帶頭衝，今（29）日盤中一度來35元，漲幅近5%，中航、新興漲幅也近5%，台航與慧洋-KY漲幅也達3%左右。

BDI（波羅的海運價指數）漲勢再起，創下五年半以來新高。圖為裕民航運巴拿馬極限型散裝船。 裕民航運／提供 分享 facebook

BDI指數漲至2267點運價持續攀高，海岬型指數及巴拿馬型運價指數同步衝高，海岬型運費指數（BCI）指數上漲131點，漲幅為逾3.2%，現在的日租金運價再度回到3.2萬美元，裕民、中航及新興以海岬型為主的，今日漲幅也相對較大；巴拿馬型的指數來到2,235點，上漲0.77%，日租金也站上2萬美元。

法人認為，散裝船市況好轉後，裕民是國內以海岬型及巴拿型船舶為主的業者，手中的現貨船舶獲利會出現在下半年，該公司上半年獲利1.28億元，每股稅後純益（EPS）為0.15元，第3季本業獲利受惠於散裝船運價回升，獲利跟著回升，加上長期投資集團股利進帳挹注，單第3季的獲利相當可期，推估股利至少貢獻EPS0.3元。

慧洋-KY累計前七個月合併營收為80.19億元，自結稅前淨利為14.48億元，分別較去年同期增加5.27%與69.75%，每股稅前盈餘則為2.28元。

法人認為，隨著環保法規趨嚴苛，壓艙水處理法規即將於今年9月正式上線，加速市場對老舊船舶的處分進度，慧洋目前環保船舶數最多，可望成為新政策實施的受惠業者。