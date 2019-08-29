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蘋果將在印度直接零售 鴻海、緯創喊衝

2019-08-29 12:27經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

印度即將放寬外商在本地零售限制法令，蘋果可望啟動官網銷售，加速擴大印度市佔率。法人看好，有利在當地設廠的緯創（3231）、鴻海等iPhone代工廠，為下半年旺季營運增添柴火。

印度媒體報導，印度政府近日宣布，將放寬蘋果等外商公司在當地展開零售業務的產品國產化規定。由於印度外國直接投資規則（FDI）先前規定，外商若要在當地建立零售業務，必須有三成零組件來自印度製造，這也阻礙蘋果在當地建立銷售通路。

先前蘋果在印度銷售網路，除了透過第三方經銷商，不然就必須從國外購買；因應印度政府規定放寬，蘋果先前已宣布要在印度第一大城孟買設立一系列官方零售店，這也是蘋果第一家印度零售店。但在直營店完成前，蘋果將先啟動官網線上銷售，後續隨著直營店建成，蘋果可望完成線上線下完整銷售通路。

眾所週知，蘋果維繫全球龐大銷量，很大一部分原因來自於直營店經營有成，店內精品式的設計，吸引果迷朝聖。而在蘋果啟動印度官方銷售管道後，可望促進當地iPhone銷量，法人看好，在印度設立組裝廠的鴻海、緯創將直接受惠，為下半年旺季營運增添柴火。

緯創是第一個響應蘋果政策，前進印度當地設立iPhone組裝廠的製造商，工廠座落於當地IT大城班加羅爾（Bangalore），主要生產 iPhone 6s 和 iPhone 7等舊款機種，除了就近供應當地市場外，部分產品也做外銷。

緯創看好印度市場，董事長林憲銘先前指出，緯創目前在印度有很多在地合作夥伴，預期10年內印度將是下個像中國一樣擁有龐大內需的市場，將持續瞄準內需市場。

蘋果今年加大印度佈局，最大組裝廠鴻海也加入印度iPhone製造，將生產最新款iPhone，規劃初期將以內銷印度為主，今年內不排除將印度組裝的七至八成iPhone外銷世界各地。

印度當地媒體報導，鴻海預計砸下約1.3億元，在安得拉邦和泰米爾納德邦興建2個培訓中心，預計明年第1季完工，計畫三年內培訓10萬名工人。

印度蘋果iPhone

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