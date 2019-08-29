外資認為美中貿易戰對聯詠影響有限 調高目標價至207元

2019-08-29 11:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



聯詠（3034）第2季每股稅後純益（EPS）3.5元，創11年多來單季新高，預估第3季營收161~167億元，季減1.2％至季增2.4％，毛利率30~32％，略低於第2季；亞系外資最新報告表示，市場過度擔憂美中貿易戰的衝擊，認為一直到明年對聯詠的影響有限，除維持聯詠今年每股盈餘預估，同時上調明年及後年的每股盈餘5%，重申買進評等，目標價由198元調高到207元。

亞系外資指出，在TDDI（面板驅動暨觸控整合單晶片）需求、TV SoC（系統單晶片）及T-Con（時序控制器）市占率持續擴張下，聯詠去年及今年的營運穩健成長，明年因中國手機品牌積極採用AMOLED顯示螢幕，將可望帶動AMOLED DDI需求上升，聯詠將可受惠，預估聯詠2020、2021年AMOLED DDI營收占比將分別由8%、13%提升到15%及20%。

市場原認為聯詠恐將因美中貿易戰面臨DDI的市場競爭，亞系外資表示，市場應是過度擔憂了，因為DDI不是關鍵零組件，且不是由美國供應商主導供應，華為並沒有開發內部供應的迫切需要，再加上開發DDI供應鏈和面板製造商的工作經驗都需要很長時間，預估到2020年，對聯詠的影響都是有限的。

亞系外資維持對聯詠今年每股盈餘預估，全年每股盈餘13.74元，反映AMOLED DDI的比重提高，調高2020年、2021年每股盈餘5%；亞系外資重申聯詠買進評等，目標價由198元調高至207元。

聯詠近期呈現土洋法人對作情況，外資持續賣超，投信及自營商則是買超，今（29）日股價開高走高，以176元開出後一度拉升至182.5元，站上半年線，盤中漲幅4.58%。