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繞半個地球…亞馬遜雨林大火 為何元凶竟是中美貿戰

美股收漲逾200點 台股開高翻黑小跌

2019-08-29 09:46經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

美股收漲逾200點，不過在美國貿易辦公室確認，9月1日起將分批對3,000億美元的中國輸美商品加徵關稅，由10%提高至15％下，亞洲股市今（29）早表現多為疲弱，台股以10,440.15點開出後，由台積電（2330）、大立光領軍向上，惟盤中不敵空方攻擊，指數翻黑走跌。

台股盤中指數翻黑走跌。 記者鄭超文╱攝影
台股盤中指數翻黑走跌。 記者鄭超文╱攝影
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昨日美股開低走高，由於美債殖利率曲線持續倒掛，而且美中貿易情勢未見好轉，早盤道瓊開低一度下跌達140點。

所幸，隨著盤中油價大漲，能源股轉強上攻，加上金融股跌深反彈，帶動四大指數上演逆轉行情，終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲 258.19點或1.00%，收在26,036點；標普500指數上漲18.78點或0.65%，收在2,887.94點；那斯達克指數上漲29.93點或0.38%，收在 7,856.88點；費半指數上漲8.72點或0.60%，收在1,462.84點。

觀察三大法人昨日合計買超台股8.81億元。其中外資買超12.78億元，投信買超3.76億元，自營商賣超7.76億元。資券變化方面，融資增4.12億元，融資餘額為1,310.54億元，融劵減1.03萬張，融券餘額為43.96萬張。

外資台指期部位，多單減碼514口，淨多單部位41,387口。

統一投顧表示，川普態度反覆，美中貿易戰充滿變數，將使國際金融市場持續動盪不安；國內7月景氣對策信號續亮黃藍燈，台灣未來景氣仍保守看待；加上台股月線與半年線死亡交叉，短中期均線下彎，且外資在期現貨市場偏空操作，台股空頭格局不變。建議多看少做，維持謹慎保守，適度減碼，等待市場情緒穩定再行布局。

台股外資台積電大立光

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