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歐買尬侵權案 獲不起訴處分

2019-08-29 09:39經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

歐買尬（3687）於107年4月遭美商Bluestacks Systems Inc.提告，直指歐買尬旗下子公司咪兔數位科技股份有限公司所代理之某軟體涉及違反著作權乙案，士林檢察署已於該年11月13日及108年7月8日因罪證不足均以「不起訴處分」偵查終結本案。嗣後，因美商Bluestacks不服處分，聲請再議，經高等檢察署審核，於108年8月20日再次駁回告訴人再議之聲請。

據高等檢察署處分書中指出，美商Bluestacks不服先前處分，因而提出再議，並再增列茂為歐買尬數位科技股份有限公司及咪兔數位科技股份有限公司為被告，針對檢察官未就被告及程式開發者進行偵查、因誤以數位簽章方式不同，而認定被告等人不具主觀犯意及遭搜索時未將有著作權之程式下架等事項聲請再議，但經高等檢察署查核原偵查程序系已完備，用法並無違誤，自無發回續行偵查之必要，故今駁回再議之聲請。

歐買尬表示，此案為公司與福州靠譜網路公司簽訂軟體授權，自身也只是被授權的一方，並無不法情事，並於前偵查期間得知軟體可能涉及侵權後，已迅速下架程式並解除與該公司相關合約，如今美商Bluestacks聲請再議並無理可據，故經高等檢察署駁回。

歐買尬年初大幅度進行集團內部業務整併，3月底將《綠界科技》之區塊鏈金融服務CryptoDT切割至歐買尬繼續服務，並計畫於9月5日重啟遊戲LUNA2 Online，更名為LUNA2 Online Evolution，歐買尬展望未來表示，除了過去的遊戲業務外，未來更將增加金融科技的服務比重。

科技股軟體區塊鏈

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