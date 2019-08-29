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股漲 外資終止連12賣

2019-08-29 00:53經濟日報 記者盧宏奇葉憶如／台北報導

外資昨（28）日終止連續12天賣超台股，帶動台股昨（28）日在亞股中表現相對強勢。尤其外資昨日一般交易時段買超5億餘元，盤後又補加碼聯發科等共6億餘元、合計買超12億元，對台股似有回心轉意。

外資28日終止連續12天賣超台股，帶動台股在亞股中表現相對強勢。 （聯合報系資料...
外資28日終止連續12天賣超台股，帶動台股在亞股中表現相對強勢。 （聯合報系資料庫）
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外資昨天在台指期淨多單則略減514口至40,873口。法人認為，在MSCI明晟季度調整生效後，外資賣壓減輕，今日摩台指結算偏向持平，盤面焦點仍在展望較佳業績股，同時仍須留意外資是否持續買超。

美中貿易談判訊息反覆、美債殖利率倒掛等變數影響，美股主要指數周二同步收黑，但台股昨日在台積電、大立光、鴻海等蘋概三王為主的權值股轉強下，終場上漲47點、收10,434點，在亞股中表現僅次於韓股，成交量縮減至1,020億元，為7月10日以來最低。

盤面上展望佳的中小型業績股仍為短多青睞主要標的，包括氮化鎵、光學、IC設計、真無線藍牙耳機（TWS）、網通設備等相關族群相對強勢，基期較高的銅箔基板、功率放大器等族群則逆勢下跌，維持良性輪動架構。

不過，先前外資連12賣，合計賣超664億元，且至目前在8月的19個交易日中，有高達17日呈現賣超局面，累計賣超金額仍達1,344億元；至於外資是否賣壓竭盡，仍須看國際走勢。

金管會主委顧立雄認為，近期台股相對亞股抗跌，且台股基本面佳，「對台股有信心」。至於是否擔心外資出逃至東南亞？顧立雄認為，匯率是一塊，資本表現是一塊，匯率表現在短期，資本市場則比較長期，經過匯率波動穩定下來後，資金還是會尋找有好報酬表現的資本市場。

後市操作上，永豐期貨副總經理廖祿民指出，美中貿易衝擊、美債殖利率倒掛、香港反送中等陰霾持續籠罩台股，但近日外資在期現貨做空力道並未放大，且因避險部位都在摩台指，預期今日結算行情應會持平，短線仍趨於來回震盪格局。

外資台股

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