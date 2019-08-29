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上市公司法說 9月連發

2019-08-29 00:35經濟日報 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所公布，9月預計有新海（9926）等21家上市公司將假證交所場地自行辦理法人說明會。至7月底止，國內上市公司總計已辦理907家次法說會

臺灣證券交易所公布，9月預計有新海（9926）等21家上市公司將假證交所場地自行...
臺灣證券交易所公布，9月預計有新海（9926）等21家上市公司將假證交所場地自行辦理法人說明會。至7月底止，國內上市公司總計已辦理907家次法說會。 （聯合報系資料庫）
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證交所資料顯示，9月2日新海、大洋，9月5日福壽、全國電，9月6日台聚、中石化，9月9日揚博，9月10日新紡，共計有8家上市公司將於9月上旬赴證交所舉行法說。

接下來為9月11日富爾特，9月12日元禎，9月17日無敵，9月19日大華金、陞泰，9月20日競國、智邦，9月中旬預計有7家上市公司辦理法說會。

至於9月下旬排定的六家上市公司，有9月23日的偉全、永信，9月24日的台榮，9月26日的晶相光，9月27日的欣天然、中工。

依據最近股價表現來看，包括台聚、智邦、晶相光等三檔都有不錯表現，屆時可望成為較熱門的法說場次。

為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增進投資人獲取企業訊息的管道，證交所已規範本國上市公司應定期在中華民國境內自辦或受邀參加法說會。

證交所表示，法說會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景的看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展機會或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。

證交所亦歡迎上市公司與證交所聯繫，免費借用證交所場地辦理法說會，以提升公司資訊透明度。

9月將赴證交所舉行法說上市公司 圖／經濟日報提供
9月將赴證交所舉行法說上市公司 圖／經濟日報提供
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上市公司證交所法說會

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