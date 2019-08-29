生技族群 可短打

2019-08-29 00:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱台北報導



台股昨（28）日不受美股收跌影響，終場漲約47點守住年線，盤面上熱門族群包含半導體、IC設計及生技族群。法人認為，目前就指數而言，依然處在震盪打底走勢，惟個股表現空間仍可期待，仍建議以短線介入，不建議追高。

盤面類股輪動，生技相關族群有個股表現，包含大學光亮燈漲停、國光生、美時等股價也同步走揚。

大學光受買盤追捧，昨日股價爆量上漲，來到近年新高水位達44.95元，且站穩所有均線支撐，昨日外資、投信同步大幅買超，且外資已連續六日買超。

大學光今年營運動能主要來自老花白內障飛秒雷射和學童控制近視的角膜塑型片業績大幅成長，隨民眾接受度持續增加，帶動需求上升。

受利多消息帶動，康友-KY昨日股價帶量上漲9.85%，股價站回220元，收復半年線，外資回頭買超。康友布局印尼市場有成，子公司帝斯生技已取得印尼畜牧業和動物衛生總局核發AI H5N1疫苗之藥品產品註冊許可證，且近期還將獲得AI H9N2疫苗之藥品產品註冊許可證，隨藥證到位，製程調整已近尾聲，將力拚第4季起的疫苗批量出貨。

此外，公司的大輸液市場積極擴展海外市場，積極爭取布局東協大輸液市場，法人認為，營運動能可望隨藥證數量逐步放大，長期成長趨勢。