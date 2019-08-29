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綠能航運營建 迎大選行情

2019-08-29 00:29經濟日報 記者周克威╱台北報導

台股2020大選行情起跑，法人表示，由藍、綠、白各大陣營過往推出政策來看，此次大選除了生技、綠能等「5+2」產業，航運、營建等歷次大選漲勢凌厲族群，也將是此次選舉行情的重頭戲。

台新投顧副總經理黃文清表示，目前距總統大選不到100個交易日，由於總統選舉結果將決定國家重大政策，進而牽動產業榮枯，觀察自1996年以來大選行情，並非所有與候選人政見相關類股皆會反應利多。

以2008年為例，以國民黨選情明顯較優，具兩岸開放題材類股大幅上漲，民進黨政策受惠股較無表現；2016年民進黨選情領先，與民進黨當時候選人蔡英文相關性較高的生技股漲幅居冠，國民黨政見概念股較無表現。

非電子股以觀光、航運、營建、金融等產業與兩岸政策連動性較大，自2004年第11屆總統大選開始，兩岸關係題材較為明顯。至於電子股，由於景氣消長、業績變化與國際市場脈動關係較大，選舉行情並不明顯，近六次大選共三次漲勢落後。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，2020年大選，民進黨由現任總統蔡英文出馬，預期將延續或擴展2016年上任以來政策，相關概念以綠能等「5+2」產業為主，另外，投入8,825億元的前瞻計畫，執行進度已進入中段、相關效益逐漸顯現，包括資產、營建、內需、生技、綠能、原物料等族群及台商回流概念股。

分析師表示，國民黨由現任高雄市長韓國瑜為總統候選人，預期政見將結合高雄市長選舉政見、黨內初選政見發表會與國民黨傳統政策主張，預期將會提出縮小貧富差距與翻轉南北失衡的相關政策，以及長照保險制度、醫療等，包括生技、中概、資產、航空、營建、農業等族群有望受惠。

大選概念股 圖／經濟日報提供
大選概念股 圖／經濟日報提供
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