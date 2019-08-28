債券漲不停 ETF報酬率衝上30%

2019-08-28 19:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



防範市場風險，聯準會終止升息、轉降息，但迄今不過降息1碼，債券價格已經飆翻天，據統計，國內債券ETF在先前平均繳出13%的漲幅，到28日止，今年來平均漲幅再擴大到15%，而且表現最好的四檔ETF均大漲30%以上，法人預期此波漲勢還沒到「頂」。

不過法人也提醒，債券價格普遍高漲，此時布局最好逢跌並分批買進；另外是計價幣別上，宜留意人民幣貶勢成形，短期恐怕還會再跌，不少大陸債ETF紛紛在近期繳出幅度不小的負報酬，最好優先買美債。

受到美國降息，加上避險情緒高漲，主要債券價格不斷攀高，除了最新統計，全球負利率債券衝上16兆美元的新高；美銀8月調查全球基金經理人的投資動向，也指出做多美債是當前最擠的策略，無不顯示債券、特別是美債備受買盤青睞。

債市大漲，直接反應在單純連動資產價格的債券ETF表現，據投信投顧公會統計到8月28日為止，國內掛牌的85檔原型ETF，平均報酬率提高到15.9%，遠高於加權報酬指數約12%的表現。

其中，漲勢第一的群益15年IG電信債，更繳出高達31.7%的報酬，其次群益10年IG金融債、富邦全球投等債、元大投資級公司債，也達到三成的報酬率，再次國泰投資級公司債、元大AAA至A公司債、群益15年IG科技債、FH 20年美債、FH製藥債、凱基科技債10+等，也繳出27-30%的報酬。

另外如今年第1季才發行的中信優先金融債、中信高評級公司債等，迄今也累積23%以上的報酬率。僅僅算超過兩成報酬率的債券ETF，便有35檔，占全體85檔原型債券ETF的四成之多。

基金經理人表示，目前市場預期，聯準會9月還會降息1碼，機率近100%，美債漲勢應該還沒走完，不過短期來看，多數債券也繳出驚人的漲幅，價格波動可能提高，建議投資人放長眼光，或透過平衡搭配股票的策略分散風險。