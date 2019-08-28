金控雙雄 外資雙砍目標價到3字頭

2019-08-28 19:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



【記者趙于萱╱台北報導】壽險進入股息認列高峰，金控雙雄國泰金（2882）、富邦金獲利動能提升，不過花旗環球證券最新報告指出，債券殖利率急跌，恐衝擊國壽、富邦壽未來業績表現，加上IFRS 17龐大增資壓力，雙砍雙雄目標價到「3」字頭的36.3元和39.1元。

花旗今年初時，便率先下調國泰金目標價到39元，堪稱是最不看好壽險金控的外資；近期國泰金最低跌到38.85元，花旗表示壽險谷底還沒結束，雙雙下調雙雄目標價。

花旗最新分析以令人玩味的「今天的獲利vs.明天的獲利」為標，指出金控雙雄雖因股息增加，短線動能改善，但美債殖利率暴跌，為長線續航力添隱憂，加上IFRS 17增資壓力浮現，呼籲投資人不宜短視。

花旗表示，國泰金和富邦金第2季獲利提升，顯示投資市場收益動能好轉，第3季台股豐厚股息挹注，可預期國壽、富邦壽表現還會向上，因此該券商率先上調兩家金控今年EPS預測22%和17%。

不過，考量美債殖利率急跌，花旗同步下調富邦金明年EPS預測，並示警未來殖利率若跌得更低，富邦壽和國壽隱含價值（EV）將快速下滑。

據外資估算，國內兩大壽險投資收益率每下跌25個基點，隱含價值約下滑15%，今年來美國和台灣10年期公債殖利率累計跌幅已達110個和20個基點，EV潛在減幅上探六成。

另方面，長線因應IFRS 17壓力，國泰金已宣布啟動現金增資，花旗評估將膨脹國泰金股本約5%；富邦金雖還沒公告，但以該金控第一類資本比率僅10.4%，低於新制要求最低的11%，以及富邦壽資本適足率為288%，低於國壽的333%，增資壓力應不亞於國泰金。

綜合上述考量，花旗調整國泰金今、明年EPS預測至4.69元、4.42元，富邦金為4.82元和4.48元。

摩根大通認為，國泰金現金增資，初期獲利稀釋幅度應不大，但因應IFRS 17絕對不夠，評級重申「中立」。至於富邦金尚未公布增資，未來12個月EPS被稀釋的風險低，持續列為該券商在台首選的壽險金控。