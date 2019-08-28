親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

是警察還是暴力集團？談「抓錯人」的烏龍緝毒案

陳文茜臉手如癱瘓 醫師：恐年長、長期服用類固醇

觸控模組大廠示警 Q3旺季不旺

2019-08-28 19:11經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

觸控模組大廠業成GIS-KY（6456）今（28）日參加「2019智慧顯示展覽會（TouchTaiwan 2019），董事長周賢穎首度示警，今年因美中貿易戰以及同業競爭影響，客戶拉貨也提前，因此估計將「旺季不旺」，下半年展望偏保守。

周賢穎指出，從目前訂單狀況來看，公司下半年的成長力道將不如往年強勁，原先公司全年高峰期應該落在第4季，但今年因客戶提前拉貨，很可能第3季就是全年最高峰，第4季起就會呈現衰退。

法人估計，GIS本季營收約季增二成至三成，但跟過往第3季動輒季增四成、五成相比，顯然成長力道不如以前，最主要因素來自蘋果iPhone的供貨量下滑以及美中貿易戰導致蘋果拉貨更為謹慎。

由於蘋果新款iPhone以及iPad即將在下個月發表，而GIS為蘋果供應鏈之一，卻率先釋出保守的展望，市場憂心蘋果供應鏈下半年營運恐將不如預期。周賢穎認為，未來貿易戰走向仍不明確，也讓第4季的訂單能見度不明朗，必須審慎以對。

據悉，GIS今年在智慧手機的觸控模組營收占比正持續下滑，主要原因來自台系觸控廠僅打入iPhone LCD機種，而且此機種的銷售表現一向不如OLED機種，加上新機種取消Force touch設計，讓台系觸控廠能出貨的品項少了一種，致使手機用的觸控模組出貨量表現逐漸失色。

不過，GIS在iPad的出貨占比仍有四成至五成左右的水準，今年以來，平板業務的營收比重已高達四成，顯示在此一業務上仍相當有競爭力，未來新款iPad發表後，估計此一業務仍有機會成長。

至於近年來最熱門的屏下指紋辨識方面，周賢穎透露，目前公司已規劃進行擴產，並增設中國大陸自動化生產線，估計月產能將從200至300萬顆，大幅提升至500萬顆，藉此滿足客戶需求。

筆電觸控板業務部分，GIS目前共有無錫、成都二個生產基地，無錫月產能約80萬台，成都月產能則由30萬台提高到50萬台，預料第3季單月出貨量成長到80至90萬台，而第4季是出貨高峰，單月將挑戰百萬台出貨量。

蘋果供應鏈觸控GIS

相關新聞

台股反彈收復10,400點收漲47.06點 三大法人買超1.21億

2019-08-28 15:18

台股重回年線 10400區間徘徊

2019-08-28 14:42

台股反彈走揚 上漲47點收10,434

2019-08-28 13:40

是「照妖鏡」還是「護城河」？怪老子、雷浩斯教你挑對潛力股

2019-08-28 13:05

台股站上10400點 台積電、大立光力挺

2019-08-28 11:41

董座神隱 綠悅-KY合併下市案爭議聲中過關

2019-08-28 11:12

台股開盤上漲10.37點 漲幅0.1%

2019-08-28 09:09

被動元件廠 傳來兩喜訊

2019-08-28 00:22

外資賣股 資金沒落跑

2019-08-27 23:32

網通、光通訊股 短線俏

2019-08-27 23:23

就市論勢／半導體、蘋概 盤面主流

2019-08-27 23:22

Apple watch推新款 台系鏈補

2019-08-27 23:18

外資連12賣 8月賣超台股逾1272億元

2019-08-27 21:01

四IC設計廠 本周法說釋展望

2019-08-10 23:20

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

被動元件廠 傳來兩喜訊

2019-08-28 00:22

群創 拿下車用大單

2019-08-27 23:18

外資賣股 資金沒落跑

2019-08-27 23:32

台中銀股利政策 以配股為主

2019-08-27 23:40

不怕格芯提告 外資喊買台積

2019-08-28 00:20

網通、光通訊股 短線俏

2019-08-27 23:23

外資兩大理由看好聯發科 目標價上看430元

2019-08-28 10:39

瑞昱目標價 砍到186元

2019-08-27 23:18

外資連12賣 8月賣超台股逾1272億元

2019-08-27 21:01

Apple watch推新款 台系鏈補

2019-08-27 23:18

元太 衝刺全彩電子紙

2019-08-27 23:18

康友-KY股價攻頂 大學光創五年新高

2019-08-28 12:05

董座神隱 綠悅-KY合併下市案爭議聲中過關

2019-08-28 11:12

中磊、昂寶 四檔有看頭

2019-08-27 23:26

泰銖強過台幣...外資轉向了嗎？顧立雄：對台股有信心

2019-08-28 17:43

黃金ETF認購 長線俏

2019-08-27 23:26

華為重新拉貨 法人看好易華電8月營收挑戰新高

2019-08-28 12:27

超眾攻5G 兩岸大擴產

2019-08-27 23:17

受惠貿易戰 M31今年業績看增二成

2019-08-27 20:39

台股反彈走揚 上漲47點收10,434

2019-08-28 13:40

康友 布局印尼有斬獲

2019-08-27 23:21

長榮航利空出盡 早盤股價漲近1%

2019-08-28 10:44

綠悅下市案 小股東三質疑

2019-08-27 23:21

5G助陣 漢磊、嘉晶攻漲停

2019-08-28 14:42

買盤捧場 生技大軍展威

2019-08-28 14:42

三陽下午法說 電動機車布局成焦點

2019-08-28 12:48

乙盛新總座 蕭伊宏升任

2019-08-27 23:19

可成、康控 押價內外10％

2019-08-27 23:26

M31 全年業績看增二成

2019-08-27 23:19

網家攜中華郵政 推i郵箱

2019-08-27 23:19

聯發科領頭 IC設計族齊揚

2019-08-28 14:42

財管聯貸發威 台新金上半年淨手續費收入創新高

2019-08-27 21:36

台股反彈收復10,400點收漲47.06點 三大法人買超1.21億

2019-08-28 15:18

德麥推新品 飄香大陸

2019-08-27 23:22

就市論勢／半導體、蘋概 盤面主流

2019-08-27 23:22

全民權證／雙鴻 兩檔錢景閃亮

2019-08-27 23:27

台積電遭控侵權 外資維持優於大盤與加碼評等

2019-08-28 10:58

丁二烯價揚 台塑化受惠

2019-08-27 23:20

台股站上10400點 台積電、大立光力挺

2019-08-28 11:41

債券ETF規模8月破兆元 占壽險資金比例突破4%

2019-08-27 21:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top