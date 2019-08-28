觸控模組大廠示警 Q3旺季不旺

2019-08-28 19:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



觸控模組大廠業成GIS-KY（6456）今（28）日參加「2019智慧顯示展覽會（TouchTaiwan 2019），董事長周賢穎首度示警，今年因美中貿易戰以及同業競爭影響，客戶拉貨也提前，因此估計將「旺季不旺」，下半年展望偏保守。

周賢穎指出，從目前訂單狀況來看，公司下半年的成長力道將不如往年強勁，原先公司全年高峰期應該落在第4季，但今年因客戶提前拉貨，很可能第3季就是全年最高峰，第4季起就會呈現衰退。

法人估計，GIS本季營收約季增二成至三成，但跟過往第3季動輒季增四成、五成相比，顯然成長力道不如以前，最主要因素來自蘋果iPhone的供貨量下滑以及美中貿易戰導致蘋果拉貨更為謹慎。

由於蘋果新款iPhone以及iPad即將在下個月發表，而GIS為蘋果供應鏈之一，卻率先釋出保守的展望，市場憂心蘋果供應鏈下半年營運恐將不如預期。周賢穎認為，未來貿易戰走向仍不明確，也讓第4季的訂單能見度不明朗，必須審慎以對。

據悉，GIS今年在智慧手機的觸控模組營收占比正持續下滑，主要原因來自台系觸控廠僅打入iPhone LCD機種，而且此機種的銷售表現一向不如OLED機種，加上新機種取消Force touch設計，讓台系觸控廠能出貨的品項少了一種，致使手機用的觸控模組出貨量表現逐漸失色。

不過，GIS在iPad的出貨占比仍有四成至五成左右的水準，今年以來，平板業務的營收比重已高達四成，顯示在此一業務上仍相當有競爭力，未來新款iPad發表後，估計此一業務仍有機會成長。

至於近年來最熱門的屏下指紋辨識方面，周賢穎透露，目前公司已規劃進行擴產，並增設中國大陸自動化生產線，估計月產能將從200至300萬顆，大幅提升至500萬顆，藉此滿足客戶需求。

筆電觸控板業務部分，GIS目前共有無錫、成都二個生產基地，無錫月產能約80萬台，成都月產能則由30萬台提高到50萬台，預料第3季單月出貨量成長到80至90萬台，而第4季是出貨高峰，單月將挑戰百萬台出貨量。