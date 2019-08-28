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泰銖強過台幣...外資轉向了嗎？顧立雄：對台股有信心

2019-08-28 17:43經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

台股連跌二日後今日止穩，挺住美股回檔壓力，不過外資連賣台股12個交易日，賣超金額逾1300億元，還是令投資人憂心。金管會主委顧立雄今（28）日下午參加保險業頒獎典禮時，被問到對台股的看法，他表示貿易戰對台灣影響，雖然關稅影響與轉單麥應「增減相抵」，但是目前看起來「算是比持平再多一點點的表現」，他還是對台股有信心。

他說，主要經濟預測都認為未來台灣國民生產毛額GDP還是會有2%以上成長率，雖然外資資金持續匯出，加上外資連續賣超台股，外資資金去向難以揣測，會不會回頭要看出發點在什麼地方及台股相對抗跌表現，近期台股相對亞股是抗跌的。此外殖利率、本益比、上市櫃營收等，基本面還是最後決定資金的去向的關鍵。他表示「還是對台股有信心」。

至於近來資金有轉向東南亞跡象，導致泰銖強過新台幣，越南貨幣也轉強，是否擔心外資出逃至東南亞？顧立雄受訪時表示，匯率是一塊，資本表現是一塊，匯率表現在短期，隨著匯率波動，而資本市場表現是比較長期的，經過匯率波動穩定下來後，還是會尋找有好報酬表現的資本市場。

至於中美貿戰中台灣能否得利？顧立雄認為是「增減互抵」，不能說完全是得利。整個台灣的經濟貿易量，不可穢言會受中美貿戰一定程度影響，但也確實看到轉單的現象。但真正台灣經濟體質「轉骨」，還是在相關大企業回過頭來轉移生產基金。更長遠角度來說，才是真正台灣轉型好的契機，即高附加價值的回到台灣， 不太具附加價值的轉移到東南亞，相關單位積極協助不論是台商回到台灣，解決人地等問題，到東南亞也是要到當地去協助，畢竟台灣這些錢在當地形成產業錬比較好發展。

金管會主委顧立雄今（28）日下午參加保險業頒獎典禮時，被問到對台股的看法，他表示...
金管會主委顧立雄今（28）日下午參加保險業頒獎典禮時，被問到對台股的看法，他表示中美貿戰對台灣影響，雖然關稅影響與轉單麥應「增減相抵」，但是目前看起來「算是比持平再多一點點的表現」，他還是對台股有信心。 記者葉憶如／攝影
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