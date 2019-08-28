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從汐止追到七堵「員警追嫌犯自撞分隔島」 命危急救中

外資買超台積電2,649張 本周市值增907.56億

2019-08-28 17:06經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

權王台積電(2330)是今(28)日領漲重要指標，終場收在252元，站上各均線，統計外資在連續賣超3天後轉為買超2,649張，本周來市值增加907.56億元，股價表現並未受到格芯（Globalfoundries）提出侵權告訴的影響。

台股連續兩天反彈收紅，今(28)日以10,434.29點作收，三大法人合計買超1.21億元，外資終止連12賣，轉為買超5.18億元，統計今日買超前十大個股依序是元大S&P500原油正2、燿華、中環、聯發科、華邦電、新光金、南亞科、台企銀、聯電、嘉聯益等。

台積電今日是重要領漲指標，終場收漲2元，漲幅0.8%，股價本周來由248.5元反彈緩步上漲，短短3天，市值增加907.56億元，在外資買賣上，今日外資買超台積電2,649張，終止連3賣，另外，投信買超145張，自營商賣超409張，合計三大法人買超2,385張。

台積電遭格芯提出侵權控告，但是外資則是力挺台積電，歐系及美系外資今(28)日最新出爐的報告看好台積電專利及技術的實力，分別重申優於大盤表現及加碼評等，目標價維持上看290 元及280元。

歐系外資表示，台積電的專利基礎有助抵擋這起侵權訴訟，格芯及台積電雙方可能互告，後續最可能的結果則是雙方和解，重申台積電優於大盤表現評等，目標價上看290元。

美系外資表示，台積電先進製程技術領先格芯1~2年，這次訴訟對象包括台積電主要客戶，其中部分公司也是格芯的客戶，可能影響之後的訂單；這起訴訟對台積電營運不會造成重大影響，台積電有能力透過授權協議等方式來達成和解，重申台積電加碼評等，目標價上看280元。

台積電

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