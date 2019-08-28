台股反彈走揚 上漲47點收10,434

2019-08-28 13:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股示意圖。報系資料照 分享 facebook 台股今（28）日走出反彈行情，挑戰上檔壓力，盤面上，買盤回流電子股，各題材表現機會多，指數終場上漲47.06點、漲幅0.45%，收10,434.29點，成交量1,004.03億元。

美國2年期和10年期公債殖利率曲線倒掛加劇，投資人對全球經濟成長放緩擔憂提高，美股以震盪反映；而觀察今日亞股表現，日股平盤上震盪，韓股走高，港股開高後回落平盤，陸股則相較疲弱，開盤後走低，持續消化近期國際政經消息面多空。

台股部分，台積電（2330）不受格芯訴訟消息影響，日K收紅終止連二黑，收漲0.8%，站上所有均線之上；聯發科跳空上揚，強勢攻高，漲5%；鴻海、大立光也同有走紅表現，各漲0.2%、1.9%；金融股國泰金、富邦金則於平盤震盪，各漲0.5%、0.4%。

其他台灣50成分股如中壽、南亞科、台灣高鐵、聯電、亞泥等也為強勢標的，貢獻多方力道。

躍上盤面、表現較為出眾的族群有散熱、網通、PCB、IC設計、IC封測，遊戲與生技等，而汽車零組件、被動元件、面板等也有跌深反彈行情；除此之外，嘉晶、國際中橡、上銀、緯穎等個股表現也為市場焦點。

法人分析，美中對彼此加徵關稅使全球資本市場出現劇烈震盪，然隨美國總統川普表示雙方將重回談判桌續談後，股市即止跌回穩，台股受到貿易戰訊息影響，重新回到年線與10,400點附近攻防。

從技術面來看，目前短期均線下彎，上有空方缺口，資金短線套牢觀望，若量能不繼，將使近日走勢轉為空方格局，後市宜觀察短線平台支撐力道，未來只要不進一步跌破，台股仍有機會持續打底。

操作上，因消息面多空掌握仍不易，投資人宜謹慎保守，適度減碼，等待市場情緒穩定再行布局。